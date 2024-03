Vortrag hat Kinder aus suchtbelasteten Familien zum Thema

Im Rahmen der Aktionswoche „Wir sind Millionen!“ bietet die Suchtberatungsstelle der Caritas Ulm-Alb-Donau am Dienstag, 5. März, eine Informationsveranstaltung in Ehingen an. „Diese richtet sich an Fachkräfte, die eng mit Kindern zusammenarbeiten und erfahren möchten, wie sie Kinder aus Suchtfamilien unterstützen können“, heißt es in einer Mitteilung. Der Vortrag zum Thema „Kinder aus suchtbelasteten Familien - Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten“ findet von 16 bis 18 Uhr im Kolpinghaus in der Hehlestraße 2 statt. Er richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Erziehungs- und Bildungsbereich und soll über die Situation und Herausforderungen der Kinder informieren und sensibilisieren. Im Anschluss an den Vortrag ist Zeit, sich auszutauschen. Anmeldungen sind möglich unter [email protected].