Vorstellung der kommunalen Wärmeplanung für Ehingen

Als eine von 103 Kommunen in Baden-Württemberg ist die Stadt Ehingen durch das Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetz Baden-Württemberg zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans verpflichtet worden. Ziel der konzeptionellen Planung ist es aufzuzeigen, wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Ehingen und den Teilorten bis zum Jahr 2040 erreicht werden kann. Die Stadt Ehingen begann aus diesem Grund bereits vor zwei Jahren mit der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Die Erarbeitung der einzelnen Verfahrensschritte erfolgte in enger Abstimmung mit dem Ingenieurbüro energielenker projects GmbH aus Fellbach. In einer Informationsveranstaltung mit anschließender Fragerunde werden die Ergebnisse des kommunalen Wärmeplans für Ehingen der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu lädt die Stadt Ehingen für Mittwoch, 8. November, 19 Uhr bis 21 Uhr, in die Lindenhalle, kleiner Saal, ein.