Vorschulkinder besuchen Liebherr

Für 14 Kinder und drei pädagogische Fachkräfte des Kindergartens Rosengarten wurde ein Traum wahr: Sie durften die Steuerhebel eines Mobilkrans bedienen. Technik ganz nah erleben, war das Ziel eines Ausflugs zum Liebherr-Werk Ehingen. Andreas Reichart, technischer Ausbilder bei Liebherr, der die Kinder zusammen mit einem Dutzend Auszubildenden betreute, erklärt in einer Pressemeldung: „Wir wollen das Interesse und die Begeisterung für Technik bereits bei Vorschulkindern fördern.“

Dazu hat Liebherr ein interessantes Programm auf die Beine gestellt: Vom Rundgang in der Lehrwerkstatt, über die Besichtigung von Arbeitsplätzen und Maschinen bis hin zu eigenem Kranfahren. Die Kinder erhielten nicht nur Informationen über die in der Arbeitswelt benötigten persönlichen Schutzausrüstungen, sondern jedes Kind bekam sogar seinen eigenen Schutzhelm. Eines der Highlights war ein Roboter in der Lehrwerkstatt, der Saft ausgeschenkte und Schokoriegel an die Kinder austeilte. Aber die Kinder sowie die Betreuerinnen und Betreuer durften auch selbst aktiv werden: Aus Teilen, die vor Ort von einem 3D-Drucker produziert wurden, konnten sie einen eigenen Kran zusammenbauen.

Florian Urban, Erzieher am Kindergarten Rosengarten, berichtet: „Der Besuch bei Liebherr war ein Erlebnis für die Kinder und uns Erzieher, auf den wir noch lange zurückblicken werden und eine bleibende Erinnerung sein wird. Die Kinder waren so begeistert, dass sie danach im Kindergarten „Liebherr“ gespielt haben.“ Damit der gute Eindruck noch lange nachhallt, erhielten die Kinder Geschenke wie Caps, Malbücher und Puzzles.