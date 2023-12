Vorfahrt missachtet: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich zwei Personen am Donnerstag bei einem Unfall in Ehingen. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Auto im Höllweg und bog nach links in die Rottenacker Straße ab. Dabei übersah er das von links kommende Auto eines 60-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß erlitten die 57-jährige Beifahrerin und eine Achtjährige auf dem Rücksitz leichte Verletzungen. Die 57-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro.