Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von 9700 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Ehingen. Gegen 7.33 Uhr war ein 29–Jähriger mit einem BMW in der Gamerschwanger Straße in Richtung B311 unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 64–Jährige mit einem Mercedes auf der Bundesstraße. Der Fahrer des BMW bog im Einmündungsbereich nach rechts auf die B311 ab. Hierbei übersah er wohl den Mercedes. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Die beiden Autos kollidierten miteinander. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Es wurde niemand verletzt.