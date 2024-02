Vorfahrt missachtet und im Kreisverkehr zusammengestoßen

Im Kreisverkehr zusammengestoßen sind am Donnerstagvormittag zwei Autos in Ehingen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr um kurz nach 10.45 Uhr ein 86-Jähriger auf der L257 von Kirchbierlingen kommend in Richtung B465. Er fuhr mit seinem Auto in den Kreisverkehr ein. Dort war ein 72-jähriger mit seinem Auto unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete der 86-Jährige nicht. In dem Kreisel stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf jeweils 2.000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.