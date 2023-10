Von Goethe bis Grünfink ‐ „Literatur unterwegs“ mit Oliver Steller

Als einfühlsamer, aber auch gewagter Rezitator und begnadeter Gitarrist vermittelt Oliver Steller Literatur und haucht ihr neues, frisches Leben ein. Am Donnerstag, 16. November, spricht und singt Steller um 19 Uhr im Museum Ehingen Gedichte von Goethe bis Grünfink. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Wer glaubt, dass Gedichte aus vergangener Zeit verstaubt und trocken sein müssen, wird eines Besseren belehrt werden. Oliver Steller wird als die „Stimme deutscher Lyrik“ bezeichnet. Es ist ein großes Vergnügen ihm zuzuhören. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Museum Ehingen statt, und passend zur besonderen Atmosphäre des Veranstaltungsraumes werden zur Lesung ein Gläschen Jägermeister oder Gänsewein gereicht.

Eine Platzreservierung ist nötig. Eintrittskarten gibt es in der Stadtbücherei, der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Lesungsort ist das „Museum Ehingen“, Ulmer Straße 18 (Zugang über die Groggentalgasse nehmen) in Ehingen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07391/503‐560 oder per Mail an [email protected]. Weitere Informationen zur Lesung finden sich online unter https://buecherei.ehingen.de/veranstaltungskalender.