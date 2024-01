Von der Straße abgekommen

Eine Autofahrerin bei Ehingen ist am vergangenen Mittwoch wohl vom Sekundenschlaf übermannt worden. Gegen 19.30 Uhr fuhr die 53-Jährige auf der B 492 von Schelklingen in Richtung Ehingen. Während der Fahrt verlor sie bei Allmendingen die Kontrolle über ihren Audi und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie seitlich gegen einen Baum. Sie blieb unverletzt. Gegenüber der Polizei gab sie an, wohl einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf 4500 Euro. Ein Abschleppdienst barg das nicht mehr fahrbereite Auto.