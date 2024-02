Angefangen hat alles in einer „besseren Doppelgarage“, wie Sabine Raasch ihr erstes Studio beschreibt. Was vor 40 Jahren unter dem Namen Gymnastiktreff in der Frankenstraße begann, ist jetzt das Tanzstudio Steps mit zwei Tanzsälen und seit 2020 mit Myriam Eckenfels als zweiter Studioleitung.

Dabei war Sabine Raasch zu Beginn nicht einmal sicher, ob überhaupt jemand in ihre Tanzstunden kommt - in den ersten Stunden waren zwischen zwei und drei Leute da. Heute kommen etwa 600 Sportlerinnen und Sportler jeden Alters ins Steps und Sabine Raasch sagt: „Vom allerersten Kurs sind noch immer welche bei mir, die hier tanzen.“

Eher zufällig kam Sabine Raasch nach Ehingen

Dass die gebürtige Stuttgarterin überhaupt nach Ehingen gekommen ist, geschah eher zufällig. Nach ihrer Ausbildung zur Sport- und Tanzlehrerin in Stuttgart mit Weiterbildungen in Zürich und London sei sie durch ihren damaligen Freund, der aus Ehingen stammte, in der Stadt gelandet. „Ich wusste eigentlich schon immer, dass ich mich irgendwann selbständig machen will“, erinnert sich Sabine Raasch. „Ich dachte, ich wage den Schritt.“

Mit 27 Jahren eröffnet die heute 67-Jährige ihr Studio in Ehingen mit Jazztanz, Yoga und Gymnastikkursen. Nach einem Eröffnungswochenende mit Showauftritten ihrer Stuttgarter Tanzgruppen und einen Flyer setzt sie vor allem auf Mundpropaganda. Und das funktionierte, sagt sie. „Das hat sich ganz gut entwickelt.“

Unterstützung bekam sie von den Leuten vor Ort

Vor allem in den 80er-Jahren habe die Aerobicwelle rund um Jane Fonda dem Studio in gewisser Weise zum Aufschwung verholfen. Sabine Raasch sagt aber auch: „In Ehingen haben die Leute mir sehr geholfen.“ Einer von ihnen sei Lothar Huber gewesen, erinnert sie sich. Gleich zu Beginn habe er sie gefragt, ob sie einen Ball, der sich dem Thema Multiple Sklerose gewidmet hatte, tänzerisch begleiten wolle. In der gerade neu errichteten Lindenhalle sei das eine der ersten Veranstaltungen gewesen. Auch der Tennisclub Ehingen habe gleich im ersten Jahr für eine Veranstaltung bei ihr angefragt.

Dann folgte 1985 die erste eigene Show mit etwa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Seitdem finden diese Tanzshows alle paar Jahre in der Lindenhalle statt. Ein besonderes Erlebnis für Sabine Raasch bis heute: Bei einer Show fuhren sie mit einem alten R4, den sie selbst angemalt hatten, auf die Bühne. Auch Modenschauen hat sie mit organisiert - vor allem in den ersten 20 Jahren. Beim Ehinger Musiksommer stellte sie zusammen mit der Musikschule und der Michel-Buck-Schule jahrelang Theaterstücke für Kinder auf die Beine, darunter Stücke wie der Regenbogenfisch.

Seit 2020 gibt es zwei Studioleiterinnen

Nach zehn Jahren schließlich sei das Studio in der Frankenstraße zu klein gewesen - 1996 fand sie schließlich ihre neuen Räumlichkeiten in der Heufelder Straße, zunächst mit einem Tanzsaal. Damit folgte auch die Umbenennung in Tanzstudio Sabine Raasch. Auch ihr Kursprogramm baute die Tanzlehrerin weiter aus. Das lag auch an den unterschiedlichen Lehrerinnen, die bei ihr im Studio Kurse gaben.

„Jede bringt so ihre eigenen Elemente mit rein“, sagt Sabine Raasch. So auch Myriam Eckenfels, die seit seit nun mehr als zehn Jahren im Studio Lehrerin ist. Seit 2020 teilt sie sich die Studioleitung mit Sabine Raasch, die den Fortbestand des Studios damit gesichert sieht: „Das mit Myri war schon ein Glücksgriff.“ Seitdem heißt das Studio Steps - auch wenn das noch nicht im Sprachgebrauch aller Ehingerinnen und Ehinger angekommen ist.

Mit Myriam Eckenfels kam der Steptanz ins Studio

Auch Myriam Eckenfels hat es eher zufällig nach Ehingen verschlagen. Gebürtig aus Offenburg suchte die heute 36-Jährige nach ihrer Ausbildung in Stuttgart eine Stelle als Tanzlehrerin und fand diese in Münsingen an der Musikschule. Auch in einem Ehinger Fitnessstudio arbeitete sie zu der Zeit. Über eine Kursteilnehmerin entstand dann der Kontakt zu Sabine Raasch.

Sie brachte vermehrt modernen Steptanz und Hip-Hop ins Studio. „Das war das Gute, dass Myri einen Tanzbereich abdeckt, der bei mit nicht wirklich vorkommt“, sagt Sabine Raasch. Vor allem den Steptanz-Bereich habe sie in der Zeit sehr ausgebaut. Mittlerweile gibt es sechs verschiedene Gruppen. „Steptanz kann man immer anfangen“, sagt Myriam Eckenfels.

Kursteilnehmer sind ziwschen Eins und 85

Die Altersspanne im Studio reicht so auch von Einjährigen im Musikgarten, die mit ihren Eltern kommen, bis zu 85-jährigen Pilates-Teilnehmerinnen. Ab drei Jahren wird eine musikalische Früherziehung angeboten. Ab fünf Jahren dann geht es los mit Tanzunterricht. „Es ist schon sehr vermessen zu sagen, dass ein fünfjähriges Kind schon Hip-Hop macht“, sagt Sabine Raasch.

In den Kursen liege der Fokus erst einmal auf Takt- und Körpergefühl, einem Gefühl für den Raum und das soziale Gefüge in einer Gruppe zu entwickeln. Dort gebe es auch immer wieder Störenfriede. Aber: „Wir sind schon sehr verwöhnt von unseren Schülern“, sagt Myriam Eckenfels. „Man nimmt so viel Anteil am Leben der Kinder und Jugendlichen.“ In den Tanzstunden bekämen sie die Probleme und Sorgen mit. Es sei ein sehr persönlicher Umgang miteinander.

Mehrere Generationen gehen in ihr Studio

„Für mich ist das keine Arbeit“, sagt Sabine Raasch. „Das ist meine Leidenschaft.“ Dass sie in den 40 Jahren ihr Tanzstudio habe so wachsen sehen, erfülle sie mit Stolz. Mittlerweile trainieren bei ihr drei Generationen an Ehingerinnen und Ehingern.

Wann sie die Studioleitung vollständig abgeben wird, kann sie noch nicht sagen. Sie brauche die Menschen um sich herum und die Kurse, sagt Sabine Raasch: „Ich kann nach 40 Jahren noch immer sagen: Ich bin noch immer motiviert.“