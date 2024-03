Von Blütenpracht bis Obstbaumschnitt

Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich Anfang März zum Obstbaumschnittkurs im Obstgarten am alten TSG-Sportplatz eingefunden. Hans-Jürgen Schaude von der Baumwarte-Vereinigung Ehingen gab wertvolle Tipps, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Mit der Pflanzung eines Birnbaums der Sorte „Klapps Liebling“ wurde der Kurs abgerundet.

Erhaltungsbemühungen wie die Pflanzung von neuen Bäumen, Sträuchern und anderen Gewächsen seien für den Schutz und die Steigerung der biologischen Vielfalt unerlässlich. Mit Aktionen unterschiedlicher Art, die auch die Bürgerinnen und Bürger ansprechen und zum Mitmachen einladen, engagiere sich auch die Stadt Ehingen in diesem Bereich, so die Mitteilung. So seien im vergangenen Jahr neben 110 Obstbäumen auch 69 Laubbäume im Stadtgebiet und in den Teilorten gepflanzt worden.

Auch an die Grünflächen im Stadtgebiet und in den Teilorten (über 20.000 Quadratmeter oder zwei Hektar) sei gedacht worden - mit einer einjährigen, heimischen Blühmischung namens Blühoase. Für Bienen und andere Nützlinge diene diese bis weit in die Herbstmonate hinein als zuverlässige Nahrungsquelle. Die Pflanzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit führenden Imkern aus der Region.

Zur Verschönerung des Stadtbilds und der Grünflächen wurden laut Mitteilung der Stadt im vergangenen Oktober über 5000 Narzissen- und Tulpenzwiebel in die städtischen Staudenbeete gepflanzt. Eine farbenfrohe Blütenvielfalt werde auch die Verkehrsinseln und Hochbeete im Stadtgebiet zieren. Dazu wurden in den vergangenen Tagen rund 3500 Frühjahrsblüher wie Viola, Bellis, Vergissmeinnicht und Narzissen gepflanzt, heißt es weiter. Das Projekt „Natur nah dran“, das im Verbund mit dem Nabu organisiert und durchgeführt wird, sehe hier zudem eine wesentliche Ergänzung durch Bepflanzungen aller Art vor.