Vollversammlung der lokalen Agenda Ehingen

Die lokale Agenda Ehingen lädt ein zur Vollversammlung am Dienstag, 30. Januar, um 18 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei. Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger in Ehingen.

Wie die Stadtverwaltuing mitteilt, bietet die Vollversammlung der beiden Arbeitskreise „Umwelt & Biosphäre“ und „Soziales“ den verschiedenen Arbeitsgruppen Gelegenheit, über die Aktivitäten in den Vorjahren zu berichten und über geplante Vorhaben in 2024 zu informieren. Wer sich für die Themen der lokalen Agenda interessiert oder vielleicht schon mit dem Gedanken spielt, sich zu engagieren, erhält bei diesem Treffen einen umfassenden Überblick.

Die lokale Agenda lebt vom bürgerschaftlichen Engagement, deshalb ist mitreden und mitgestalten ausdrücklich erwünscht. Die Moderatoren der Arbeitskreise, die städtische Integrationsbeauftragte sowie die Geschäftsstelle der lokalen Agenda stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Die Geschäftsstelle der lokalen Agenda ist erreichbar unter Telefon 07391/503 4612 oder per Mail unter [email protected]