Vollsperrung in der Kapellenstraße

Aufgrund von Belagsarbeiten in der Kapellenstraße in Nasgenstadt ist eine Vollsperrung für Kraftfahrzeuge notwendig. Deshalb können die Bushaltestellen Kapellenstraße und Kapelle ab Donnerstag, 14. September, bis voraussichtlich Montag, 18. September nicht angefahren werden. In der Alten Steige wird in dieser Zeit eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Dies teilt die Stadtverwaltung Ehingen mit.