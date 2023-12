Volksmusik zum dritten Advent in Ehingen

Zu den Konzerttraditionen in Ehingen gehört zu Weihnachten die Volksmusik zum dritten Advent. Am Samstag, 16. Dezember, gastieren mehrfach ausgezeichnete Ensembles, die sich der traditionellen schwäbisch-alemannischen Volksmusik verschrieben haben, um 19 Uhr in der Lindenhalle Ehingen. Sie singen und musizieren bekannte Weihnachtsweisen und Volkslieder, auch gemeinsam mit dem Publikum. Zwischen die musikalischen Beiträge streut Wulf Wager einfühlsame und froh machende Texte in schwäbischer Mundart, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Landesmusikrat Baden-Württemberg. Die Mitwirkenden sind die Ostelsheimer Stubenmusik, die Spundlochmusik und DreiXang, die Klarinettenfreunde und die Theatergruppe D’ Scheureburzler. Moderator ist Wulf Wager. Karten und Informationen gibt es beim Kulturamt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon 07391/503503, Tickets gibt es außerdem unter www.ehingen.de und www.reservix.de