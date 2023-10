Volker Riechert gibt Tipps zur Einkommensteuer

Volker Riechert, Diplom-Kaufmann, Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirt, hält am Donnerstag, 12. Oktober, von 16.15 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Ehingen, Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, den Vortrag „Einkommensteuer verständlich gemacht“. Dabei wird laut Pressemitteilung sowohl theoretisch als auch praxisnah anhand der Formulare vermittelt, was bei der Fertigung einer Einkommensteuerklärung wichtig und notwendig ist. Folgende Themen werden behandelt: Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Kinderfreibeträge, Arbeitnehmereinkünfte, Einkünfte aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung, selbstständige Nebeneinkünfte, Einkünfte aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage und Rentenbezügen. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Fragen zur Übermittlung der Steuererklärung per ELSTER werden auch am Rande erläutert. Inwieweit die Kursgebühren steuerlich absetzbar sind, wird im Kurs besprochen. Der Kurs bereitet aufgrund seiner systematischen Ausrichtung natürlich auch auf Einkommensteuererklärungen nachfolgender Jahre vor.

Anmeldung per Email an