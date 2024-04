Virtuose Klänge

Am Spätnachmittag des Karfreitags war die evangelische Stadtkirche voll besetzt, als die Passionsmusik die Stimmung des Karfreitags einfing und auf die österliche Freude überleitete. Sopranistin Anja Dietrich und acht Musiker traten auf, zu hören gab es Werke von Alessandro Marcello und Johann Sebastian Bach. Unterstützt bei der Verwirklichung des Konzerts wurde die evangelische Kirchengemeinde vom ökumenischen Förderkreis für Kirchenmusik. Die Spende war für die kirchenmusikalische Arbeit bestimmt.

Pfarrer Samuel Striebel stimmte die Kirchenbesucher auf die Passionsmusik ein mit den Worten: „Wir denken an das unfassbare Leid, das Jesus erfahren musste.“ Da Worte nicht immer ausreichen, lud der Geistliche dazu ein, sich von der Musik berühren zu lassen, „Jesus wurde von der unvollkommenen Welt ans Kreuz gebracht“. Pfarrer Striebel ging auch auf die Wendung ein, die durch den Tod Jesu und seine Auferstehung eintrat, „hierdurch werden wir alle mit Gott versöhnt“.

Auf dem Programm stand zum Einstieg der venezianische Komponist Alessandro Marcello (1673-1747). Zu seinen Meisterwerken zählt das Konzert d-moll für Oboe, Streicher und Orgel. Professor Andreas Hartmann an der Violine hat mit Solisten des Mitteldeutschen Kammerorchesters sowie Christoph Mehner an der Orgel die Musik in Szene gesetzt. Andante e spiccato - Adagio - Presto bedeutete in den ersten beiden Passagen getragene Klänge, ehe die Oboe von Peter Heinze maßgelblich für den munteren Aspekt beim Presto sorgte.

Der weitere Verlauf gehörte dem evangelischen Kirchenmusiker Johann Sebastian Bach (1685-1750), der mit seinen oft mehrstimmigen Kompositionen bis heute Kirchenmusiker fasziniert. Zuerst wurde die Choralbearbeitung aus dem Orgelbüchlein „O Mensch, bewein Dein Sünde groß“, Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) 662, zu Gehör gebracht. Der Orgelmeditation, die Kantor Christoph Mehner auf der großen Kirchenorgel spielte, stellte Pfarrer Striebel den Text voran. Es folgte das Konzert c-moll BWV 1060R für Oboe, Violine, Streicher und Basso continuo, Allegro - Adagio - Allegro.

Höhepunkt war sicher Bachs Kantate für Solosopran und Instrumente mit dem Titel „Mein Herze schwimmt im Blut“. Hinter dem ungewöhnlichen Titel steht die Erlösung des von Schuld belasteten Sünders durch das Opfer von Karfreitag. Durch die Auferstehung an Ostern kann der zuvor schwer belastete Mensch wieder befreit leben. Pfarrer Striebel brachte das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Während der Pharisäer sagt, „ich danke Dir, dass ich nicht bin wie die anderen“, bittet der Zöllner, „Gott sei mir Sünder gnädig“. Pfarrer Striebel sagte, „wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“. Er stellte den Bezug zu Karfreitag her mit dem Satz von Jesus am Kreuz: „Wahrlich, ich sage Dir, noch heute wirst Du mit mir im Paradies sein.“

Accompagnato-Rezitativ war Gesang mit Streicherbegleitung, einschließlich einer Überleitung zur Arie (Adagio), stumme Seufzer, stille Klagen. Missklänge symbolisieren hier den Schmerz. Dem letzten Rezitativ folgte die österliche Befreiung. Carmen Dreßler aus Leipzig setze eines der Glanzlichter des Konzerts, als sie filigran auf ihrem Violincello für dieses Instrument ungewohnt hohe Töne spielte. Sopranistin Anja Dietrich zeigte sich tief verwurzelt im Geschehen, „Mein Herz ist ein Tränenbrunnen“, „Gott sei mir Sünder gnädig“. In der Arie am Ende folgten die erlösenden Worte: „Wie freudig ist mein Herz, da Gott versöhnet ist und mir auf Reu und Leid nicht mehr die Seligkeit, noch auch sein Herz verschließt.“

Das Publikum verließ die Kirche in froher österlicher Stimmung, nach virtuos dargebrachter Festeinstimmung im Sinne von Johann Sebastian Bach, dem wohl größten Meister der Kirchenmusik.