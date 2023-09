VHS–Leiter Jürgen Morasch hört auf

Jürgen Morasch, seit zwei Jahren Leiter der Volkshochschule Ehingen, tritt zum 1. November eine neue Stelle an. Der 39–Jährige, der zudem die Stelle des stellvertretenden Kulturamtsleiters in Ehingen innehatte, übernimmt die Leitung der VHS in Göppingen. Aktuell ist die Stelle der VHS–Leitung in Ehingen ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft bis zum 9. Oktober. In Göppingen leitet Morasch künftig eine VHS mit 18 Mitarbeitern, 400 Dozenten und 1400 Kursen pro Jahr. „Ich habe Lust darauf, eine größere VHS zu leiten“, sagt Morasch.

Erfolgsgeschichte der letzten zwei Jahre

Auf seine zwei Jahre in Ehingen blickt er positiv zurück — auch wenn es in der Corona–Zeit nicht immer einfach gewesen sei. „Als ich angefangen habe, war das Programm stark reduziert“, erinnert sich Morasch. Dass es gelungen sei, die VHS Ehingen aus dem „Corona–Tief“ zu holen, bezeichnet er rückblickend als „Erfolgsgeschichte“. Um schnell eine Nachfolger zu finden, will Morasch selbst mithelfen, sodass für die VHS Ehingen ein „nahtloser Übergang“ entsteht.