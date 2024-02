VHS lädt an den Französisch Stammtisch ein

Einmal im Monat gibt es den Französisch-Treff der VHS. Der Stammtisch ist ein Treffen für alle, die sich für die französische Sprache interessieren und gerne Französisch reden, so die VHS in ihrer Pressemitteilung. Der nächste Termin ist am Montag, 4. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, Raum 1.09. Die Gruppe leitet Heidi Hoffmann. Der Treff ist offen für alle. Une fois par mois, le VHS organise un rendez-vous de français. Le Stammtisch est une rencontre pour tous ceux qui s'intéressent à la langue française et qui aiment parler français, indique la VHS dans son communiqué de presse. Le prochain rendez-vous est fixé au lundi 4 mars, de 18h à 19h30, au couvent des Franciscains, Spitalstraße 30, salle 1.09. Le groupe est animé par Heidi Hoffmann. La rencontre est ouverte à tous.allemand-français.