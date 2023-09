VHS hate neues im Programm

20 Jahre gibt es das Frauenfrühstück der Volkshochschule Ehingen bereits. Ein guter Grund zu feiern. Am Dienstag, 26. September, ist es im Franziskanerkloster soweit. Eine Anmeldung wird erbeten.

In Kooperation mit dem Collegium Hungaricum Berlin und dem Partnerschaftsverein Ehingen findet im Franziskanerkloster eine Ausstellung zum Club 1848 statt, die Eröffnung ist am 14. Oktober.

Vor 200 Jahren wurde einer der größten Dichter Ungarns geboren, Sándor Petofi. Wenig später brach eine der größten Revolutionen Ungarns aus. Wichtiger Ausgangspunkt des revolutionären Geschehens war Petofis Stammlokal, das Café Pilvax in Budapest, ein Treffpunkt für junge Intellektuelle, die mit ihren Gedanken, zündenden Ideen und Schriften die Entwicklung Ungarns voranbringen wollten. Der Club 1848 ist, wie einst das Café Pilvax, ein Raum, der allen offen steht. Ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen Denkens.

Die Eröffnung der begehbaren Installation wird musikalisch umrahmt von den Jazzformers. Das Esztergomer Jazz-Quartett mit dem Frontmann Dávid Szalkay (Trompete), Gáspár Iványi (Gitarre), Balázs Szikora (Schlagzeug) und Attila Kiss (Kontrabass) verschiebt die Grenzen von klassischem Jazz auf elegante und eklektische Weise. Neben eigenen Kompositionen werden auch kreative Variationen anderer Werke zu hören sein.

Zu erreichen ist die Volkshochschule Ehingen per Mail an [email protected], per Telefon unter 07391/503 503 oder auf ihrer Website unter www.vhs-ehingen.de.