Verkehrswacht Ehingen ist Spitze im Land

Zusammen mit Vaihingen - Enz und Heilbronn gehört die Verkehrswacht Ehingen zu den drei größten Verkehrswachten in Baden-Württemberg, erklärte Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Enz zu Beginn der Mitgliederversammlung des Vereins. Das schlägt sich laut Pressemitteilung der Verkehrswacht Ehingen auch in den Zahlen nieder. So wurde berichtet, dass im abgelaufenen Kalenderjahr auf der Verkehrsübungsanlage bei der Wolfsgurgel 131 Sicherheitstrainings mit insgesamt 1331 Fahrern von Pkw und Transportern durchgeführt wurden. 68 Firmen haben ihre Berufskraftfahrer zu einer Schulung beim14-köpfigen Moderatorenteam der Verkehrswacht verpflichtet.

Sanitäter müssen sich mit ihren Rettungsfahrzeugen schnell und sicher im Straßenverkehr bewegen können. Für die Johanniter Oberschwaben wurden daher 20 Teilnehmer mit den Besonderheiten ihrer Fahrzeuge in kritischen Situationen vertraut gemacht. Im Frühjahr sind Sicherheitstrainings für Motorradfahrer besonders gefragt. In 27 Kursen bereiteten sich 222 Motorradfahrer auf die Sommersaison vor. Der Umgang mit E-Bikes birgt Risiken. Vor allem eine Bevölkerungsgruppe ist besonders gefährdet: Die Generation 60 + x. Speziell für diesen Personenkreis wurden durch Alfons Pfaff fünf Sicherheitskurse durchgeführt.

Ab April können jeden 1. und 3. Freitag im Monat Fahranfänger ihre Runden auf dem Verkehrsübungsplatz drehen und sich somit über die Fahrschulstunden hinaus mehr Routine im Schalten, Bremsen und Gas geben aneignen. Außerdem wird der Verkehrsübungsplatz unter der Woche auch noch von der Uni Ulm, der Technischen Hochschule Neu-Ulm oder der Firma Bosch für Testfahrten unter Praxisbedingungen genutzt. Jede Menge Betrieb also. Das geht mit erheblichem Verschleiß einher und es fallen vermehrt kostspielige Reparaturen an, wie Vorsitzender Enz berichtete.. Schatzmeister Wolfgang Baumbast konnte sich dennoch über einen Überschuss von rund 5000 Euro freuen, der den Rücklagen für künftige Reparaturen zugeführt wird.

Die Zahl der Verkehrstoten ist gegenüber dem Vorjahr 2022 um 1,5 Prozent gestiegen. Fußgänger sind offenbar besonders gefährdet. Ihr Anteil an den tödlich Verunglückten stieg um 12,3 Prozent. Viele Verkehrsunfälle ereignen sich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Zu diesem Thema wurde der Geschäftsführer der Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau, Hans-Peter Hermann, eingeladen. Er nahm speziell zu den Folgen der Teillegalisierung von Cannabis Stellung. Mit dem Gesetz möchte man den Schwarzmarkt eindämmen und dafür sorgen, dass die Gefährdung durch gefährliche Substanzen reduziert wird. Am Beispiel von Kanada konnte nachgewiesen werden, dass dieses Vorhaben durch eine entsprechende Gesetzesänderung tatsächlich erfolgreich umgesetzt wurde. Unabhängig davon ist der regelmäßige Konsum von Cannabis kein Kavaliersdelikt und kann bei einer entsprechend nachgewiesenen Konzentration in den Blutwerten zum Verlust des Führerscheins führen. Insbesondere dann, wenn auch noch Alkohol mit im Spiel ist. Daran ändert sich nach wie vor durch das Gesetz zur Teillegalisierung nichts. Fahren unter Drogeneinfluss ist weiterhin nicht erlaubt.

Polizeihauptkommissar Christian Quattrone betonte in seinem Grußwort, dass die Verkehrswacht Ehingen einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit auf den Straßen leistet. Jährlich werden sämtliche Schüler der vierten Grundschulklassen durch die Jugendverkehrsschule auf dem Übungsgelände der Verkehrswacht für das Fahrradfahren auf öffentlichen Straßen fit gemacht. Wegen des schmerzlichen Verlustes des bisherigen zweiten Vorsitzenden Herbert Herold musste dieses Amt neu besetzt werden. Wolf-Dieter Staab stellte sich zur Wahl und wurde einstimmig zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Durch eine weitere erforderlich gewordene Nachwahl wird künftig Peter Frielitz als Beisitzer die Vorstandschaft verstärken. Vorstandsvorsitzender Enz freute sich zum Abschluss, dass er folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein ehren konnte: Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Walter Böttle, Rainer Lingg, Manfred Burr; 40 Jahre Mitgliedschaft: Peter Unsöld; 30 Jahre Mitgliedschaft: Erwin Braig; 20 Jahre Mitgliedschaft: Adelheid Herold, Georg Selig, Silvio Pfeiffer; 10 Jahre Mitgliedschaft: Martina Linder, Heinrich Gero, Dana Gheorghe.