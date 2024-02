Verkehrsprävention im Kindergarten Hehlestraße

Im Kindergarten Hehlestraße fand Anfang Februar eine Aktion zur Verkehrsprävention für die Vorschulkinder statt. Ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Ulm brachte den Vorschulkindern spielerisch Verkehrsregeln und das richtige Verhalten im Straßenverkehr näher. In zwei Kleingruppen erfuhren die Kinder so alles über die Verkehrsregeln für Fußgänger und die möglichen Gefahrenstellen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadtverwaltung.

Im Anschluss daran ging es direkt nach draußen, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Beim Spaziergang um den Kindergarten wurden die Fußgängerübergänge getestet und das richtige Verhalten als Fußgänger geübt.

Als Highlight durften die Kinder dann noch das Polizeiauto begutachten. Jedes Kind durfte einmal Probesitzen, das Blaulicht betätigen und durch das Funkgerät sprechen. Für die Vorschulkinder war der Tag sehr gelungen und sie sind so gut für den Weg zur Schule vorbereitet.