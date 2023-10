Verkaufssonntag mit regionalem Markt am Sonntag

(sz) Regionaler Markt ist eine Attraktion beim Verkaufsoffenen Sonntag am 15. Oktober, in Ehingen. Im vergangenen Herbst wurde erstmalig das Thema Nachhaltigkeit und regionale Produkte zum Fokus des Verkaufsoffenen Sonntags auf dem Marktplatz und der Fußgängerzone in Ehingen gerückt. In diesem Jahr wird damit wieder das Angebote der Messe Ehinger Special in der Lindenhalle ergänzt. Das teilt die Stadt mit.

Der regionale Markt in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz soll aufzeigen, welche tollen Produkte direkt vor unserer Haustür produziert werden und welche Angebote es in unserer Stadt Ehingen und der näheren Umgebung gibt, um selbst nachhaltiges Handeln in den eigenen Alltag zu integrieren. 20 Stände haben sich hierfür beim Team des Ehinger Stadtmarketings angemeldet.

Die Lokale Agenda, ist zusammen mit dem Team vom DRK inklusiveReparatur Café, dem Kinderschutzbund und auch dem Freundeskreis für Migranten, um nur einige Teilnehmer zu nennen, vertreten. Sie alle freuen sich über interessierte Besucherinnen und Besucher.

Der Verkauf und die Bewirtung auf dem Marktplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone startet um 12 Uhr. Über zahlreichen Besuch freuen sich auch die Ehinger Einzelhandelsgeschäfte in der Fußgängerzone, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie öffnen ihre Geschäfte von 13 Uhr bis 18 Uhr.