Richtig was los war am verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt, die offenen Geschäfte, die Stadtführungen ins historische Ehingen, gastronomische Angebote und die neue Tourist-Info lockten die Besucher in hellen Scharen herbei.

Markante Punkte der Stadtgeschichte

„Ehingen - eine Stadt mit Herz und Historie“ war das Motto des verkaufsoffenen Sonntages. Kenner der Ehinger Stadtgeschichte führten Interessierte zu markanten Punkten der Stadtgeschichte. Ob nun der Marktplatz mit seiner Bedeutung für die Fasnet, das Schulwesen, das klerikale Leben oder die geschichtliche Entwicklung der Stadt, in einer dreißigminütigen Führung konnte man viel entdecken. Ehinger Urgestein Bebbe Mantz informierte über das alte Ehingen.

„1240 wurde Ehingen vom Grafen von Berg gegründet“, erzählte er, doch die Ursprünge der unteren Stadt sind viel älter und datieren aus dem sechsten Jahrhundert. Der Name der Stadt lässt auf alemannische Besiedlung schließen. Im 15. Jahrhundert erlebte Ehingen mit den Besuchen von Kaiser Maximilian und 1552 mit dem Rittertag eine Blütezeit. Im Dreißigjährigen Krieg starben an einem Tag 1500 Menschen an der Pest. Das Ritterhaus ist in der Barockzeit entstanden, erzählte Mantz weiter, seit 1807 war dort das Oberamt untergebracht. Vor der Ratsapotheke zeigte er seinen Gästen die Reste des Nikolaus-Tores, das hier die Stadt nach Osten begrenzte.

Ganz neu ist dagegen im Rathaus die Tourist-Info mit der Ticketbox gleich am Eingang rechts. Hier kann man jetzt für alle Veranstaltungen in der Stadt - auch für die nicht vom Kulturamt, sondern über „Reservix“ veranstalteten - zu den üblichen Rathaus-Öffnungszeiten Karten kaufen. Das Interesse daran war groß, Susanne Rothenbacher und Birgit Riegler hatten alle Hände voll zu tun. Ein Paar aus Ringingen wollte sich über das Konzert von Ben Zucker informieren. Auch umfangreiches Informationsmaterial über die Stadt mit Historie und Herz und speziellen Touren zu den verborgenen Heiligen in ihren Mauern oder den Bierkulturwanderweg gab es hier.

Gleich beim Rathaus um die Ecke stellten Oliver und Michaela Kuhn ihren neusten Camper vor, den sie vermieten. Es ist ein Citroen Forster mit vier Schlafplätzen, Küche, kleinem Bad mit Dusche und Kassetten-WC und einem großzügig bemessenen Stauraum. Man kann ihn mit einem normalen Führerschein fahren, der Spritverbrauch mit zehn Liter ist vernünftig. „Man ist damit nicht auf Campingplätze angewiesen“, sagte Kuhn. Der Mietpreis geht bei 110 Euro pro Tag los.

Omnibus Bayer war mit einem Oldtimer-Bus, Baujahr 1953, vor Ort. Er wird gerne für Hochzeiten gemietet. Und auch ein normaler Reisebus mit Anhänger für Radreisen stand auf dem Marktplatz. Wer Hunger hatte, wurde von der Gulaschkanone von Paulas Alb versorgt, oder aß bei Köhlers Krone Maultaschen mit Kartoffelsalat. Hier gab es für den süßen Zahn zum Nachtisch in Fett ausgebackene Rosenküchle. „Die backt meine Tante Edith immer“, erklärte Alexandra Köhler.

Eisgenuss bei angenehmer Temperatur

Ein erstes Eis war für die meisten Besucher der Innenstadt obligatorisch. Aus der Waffel im Gehen oder an einem Tisch in einer der Eisdielen, bei angenehmer Temperatur ein Genuss. In den Geschäften überall dichtes Gedränge, die Verkäuferinnen hatten alle Hände voll zu tun.

Im Modehaus Hofmann konnte man sich von der aktuellen Frühjahrsmode inspirieren lassen. (Foto: Barbara Körner )

Im Modehaus Hofmann informierte sich eine Damengruppe aus Riedlingen über die neue Frühjahrsmode. „Hier ist das Angebot und die Auswahl viel größer als bei uns“, sagten sie einstimmig. Die schönen Farben wie Rosé, Apfelgrün oder leuchtend Blau animierten auch wirklich zum Shoppen oder wenigstens mal zum Anprobieren. Die passenden Schuhe dazu gab es gleich im Schuhgeschäft gegenüber und bei Leder Baum die farblich passende Handtasche.

Immer wieder trafen die paarweise oder in Gruppen bummelnden Menschen in der Stadt auf Freunde und Bekannte, ein nettes Schwätzchen zwischendurch bei Frühlingswetter - Ehingen mit Herz und Historie präsentierte sich von seiner Schokoladenseite.