Verdienter Sieg macht Mut

Einen wichtigen Dreier hat das Team des SSV Ehingen-Süd im Nachholspiel der Verbandsliga gegen den Tabellenführer aus Fellbach gefeiert. Aufgrund einer starken Vorstellung in der zweiten Halbzeit wurde der Ligaprimus verdient mit 3:1 nach Hause geschickt.

Der Kunstrasen am Ehinger Wenzelstein scheint dem SSV Ehingen-Süd nicht zu schaden, im Gegenteil. Allerdings sah es zu Beginn nicht unbedingt nach einem Erfolg aus, denn Fellbach netzte schon in der 7. Minute zum 0:1 ein. Nach einem Ballverlust tief in der Fellbacher Hälfte, schalten diese blitzschnell um. Niklas Pollex kann von Kevin Ruiz nicht mehr entscheidend gestört werden und schiebt den Ball eiskalt ins lange Eck - keine Chance für Benjamin Gralla im Süd-Kasten. Zehn Minuten später läuft Ricardo Scarcelli allein auf Gralla zu, doch dieser pariert glänzend.

Wiederum zwei Minuten später Glück für Süd, als ein Heber von Pollex das Süd-Tor knapp verfehlt. Die Pfarrei-Kicker spielen gut mit, doch eigene Chancen sind Mangelware. Der Ausgleich in der 20. Minute kommt etwas überraschend. Während sich die Fellbacher nach einem Getümmel im eigenen Strafraum noch über ein vermeintliches Foul aufregen, kommt der Ball zum freistehenden Wintertransfer Maurice Strobel, der mit seinem trockenen Schuss, wenngleich noch leicht abgefälscht, zum 1:1-Ausgleich trifft. Süd bleibt engagiert, doch die besseren Chancen erspielen sich weiterhin die Gäste. Gelegenheiten von Mustafa Uslu oder Patrick Fossir bleiben ungenutzt. Zur Pause bleibt es bei einem glücklichen 1:1, auch wenn aufgrund der Spielanteile niemand auf den Gedanken kommt, dass hier ein souveräner Tabellenführer bei einem Team aus dem unteren Drittel der Tabelle spielt. Und wie im Fußball oft der Fall: Die nicht genutzten Fellbacher Chancen sollten sich rächen. Das Team von Coach Michael Bochtler kommt wie verwandelt aus der Kabine. Frühes Pressing gegen die Fellbacher Innenverteidigung führt zu Ballgewinnen, die eigene Chancen mit sich bringen. Erst verpasst es Simon Dilger früher abzuschließen und kann noch gestört werden. Kurz darauf hat wieder Dilger den Gäste-Keeper Alexander Michalik schon umkurvt, doch der Ball kann gerade noch von der Linie gekratzt werden. In der 58. Minute hatten die Zuschauer den Torjubel schon auf den Lippen. Ein Freistoß von Kevin Ruiz wird im Strafraum zum freistehenden Julian Neu verlängert, doch dessen Volley-Abnahme trifft nur den Pfosten. Währenddessen verlieren sich die Fellbacher Spieler immer wieder in Diskussionen mit der umsichtigen Schiedsrichterin Theresa Hug aus Schramberg. Der Spitzenrei-ter wirkt nervös. Weitere Gele-genheiten durch Maurice Strobel oder den eingewechselten Aaron Akhabue können von Fellbach gerade noch geblockt werden. In der 80. Minute zieht Robin Stoß aufs Tor, passt flach nach innen und ein Fellbacher Spieler bekommt den Ball, auf dem Boden liegend, an den ausgestreckten Arm, was regelkonform einen Strafstoß nach sich zieht. Fellbach sah dies anders, es folgten einige Minuten der Diskussion.

Doch der stark aufspielende Maurice Strobel lässt sich nicht beirren, verlädt den Keeper und schiebt flach ins rechte Eck zum 2:1 ein. In der 84. Minute sogar das 3:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Jonas Dress. Ein Süd-Pressing an der Fellbacher Eckfahne führt zu einem unkontrollierten Pass des Kapitäns Leon Braun in den eigenen Strafraum. Dress rauscht aus dem Rückraum heran und verwandelt aus 13 Metern eiskalt. Das zieht Fellbach endgültig den Stecker. Keine einzige echte Torchance in der zweiten Halbzeit zeugt von einem verdienten Sieg des Bochtler-Teams. „Dieser Erfolg tut unglaublich gut und macht Mut für die Rückrunde. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es hochverdient. Die Jungs haben sich für die intensive Vorbereitung belohnt“, zeigte sich Bochtler zufrieden. Und es bleibt eng in der Liga. Bis Platz drei sind es lediglich vier Punkte Abstand, allerdings auch nur zwei Punkte bis zum Relegationsplatz.

SSV Ehingen-Süd - SV Fell-bach 3:1 (1:1). - , Tore: 0:1 Niklas Pollex (7.), 1:1 Maurice Strobel (20.), 2:1 Maurice Strobel (80. FE), 3:1 Jonas Dress (84.)

SSV Ehingen-Süd: Benjamin Gralla - Robin Stoß (93., Daniel Schuhmacher), Kevin Ruiz, Jan-Luca Daur, Tim Bayer, Marc Vogel (75., Jonas Dress), Julian Neu, Finn Paul, Narciso Filho (90., Julian Teßmann), Simon Dilger (69., Aaron Akhabue), Maurice Strobel (87., Maximilian Gross).