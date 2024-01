Es war ein lauer Spät-Sommerabend Mitte September des vergangenen Jahres. Gut gelaunt präsentierte sich das neu formierte Team Ehingen Urspring bei strahlendem Sonnenschein auf der Ehinger Kirbe den Fans. Gut gelaunt auch deshalb, weil man nur wenige Stunden zuvor im Testspiel gegen TSV Oberhaching Tropics eine gute Leistung gezeigt und einen überzeugenden 82:70-Sieg in der heimischen Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium gefeiert hatte. Ein halbes Jahr später sieht die Welt allerdings anders aus. Das Wiedersehen gegen TSV Oberhaching Tropics im Ligaspiel am Samstagabend (Tip-Off: 18 Uhr) in der JVG-Sporthalle wird unter komplett veränderten Vorzeichen stattfinden.

Blickte man bei der Team-Vorstellung auf der Kirbe noch optimistisch einer sportlich erfolgreichen Saison mit dem Ziel „Einzug in die Play-Offs“ entgegen, heißt die Realität in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB für das Team Ehingen Urspring aktuell Abstiegskampf.

Nur vier Siege aus 16 Spielen

Nach nur vier Siegen aus den bisherigen 16 Saisonspielen liegt die Mannschaft von Head-Coach Johannes Hübner in der Tabelle nur auf Rang zwölf - punktgleich mit dem ersten potentiellen Abstiegskandidaten TSV Breitengüßbach auf Rang 13. Dabei weiß der Trainer um die Bedeutung der bevorstehenden Aufgabe: „Das Spiel gegen Oberhaching wird wichtig und schwierig - die haben zuletzt gegen Erfurt gewonnen und einen Lauf, das sind einfach abgezockte Spieler die richtig gut sind“, spricht Hübner eines der aktuell eher gegen das Team Ehingen Urspring sprechenden Vorzeichen an.

Die Gäste reisen mit der breiten Brust eines Löwenbändigers nach Ehingen, sprachen nach dem 80:75-Heimsieg gegen Aufstiegskandidat Löwen Erfurt am vergangenen Wochenende selbstbewusst von einem „sensationellen Sieg“. Für das Team Ehingen Urspring setzte es hingegen zuletzt zwei nicht sonderlich aufmunternde Niederlagen gegen Frankfurt und Leitershofen.

Personelle Engpässe

Auch das unter der Woche vermeldete Saison-Aus für Henning Ballhausen wirkt wenig aufbauend. Der Shooting Guard laboriert weiterhin an den Folgen einer schweren Gehirnerschütterung, die er sich bei einem Mannschaftstraining zu Beginn des Jahres zugezogen hat.

Der „Energizer“ wird demzufolge in der laufenden Saison nicht mehr für das Team Ehingen Urspring auflaufen. „Henning hat verkörpert, wie wir uns einen Spieler in Ehingen vorstellen. Er ist ein Vorbild für die jüngeren Spieler gewesen und hat mit Eifer und Einsatzwillen in den Spielen und Trainingseinheiten immer alles gegeben“, kommentierte Johannes Hübner die traurige Nachricht und betont mit Henning Ballhausen „verlieren wir im Kampf um den Klassenerhalt einen Anführer mit Erfahrung. Das Kollektiv muss diese Attribute jetzt gemeinsam kompensieren. Wir haben vollstes Vertrauen in unseren verbleibenden Kader und die Identität auf junge Spieler zu setzen!“

Eine Krankheitswelle innerhalb der Mannschaft zu Beginn der Woche und ein weiterhin zumindest angeschlagener Routinier Adam Thoseby machen die personelle Ausgangslage vor dem Duell gegen Oberhaching zudem auch nicht wirklich besser - dennoch nimmt Tropics-Trainer Mario Matic das Spiel auch nicht auf die leichte Schulter: „Wir wissen um die Qualität von Ehingen und blenden den aktuellen Tabellenstand völlig aus. Sie sind gut gecoacht und haben eine gute Mannschaft. Zudem ist die 1-3-1 Zone sehr schwer zu knacken und unangenehm zu spielen. Wir wollen das Spiel eng halten und am Ende mit unserer Erfahrung den Vorteil nutzen.“