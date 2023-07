Urlaubslektüre in der Ehinger Bücherei

Die Stadtbücherei Ehingen hat im Erdgeschoss eine Ecke mit Urlaubslektüre eingerichtet. Dort bekommen auch alle Inspiration, die oft oder auch nicht regelmäßig lesen. Darüber hinaus sind in der Bücherei alle Genres vertreten: Krimis und Thriller, Fantastisches und Fantasy, Biografien und Historisches. Mehr als 5000 Romane und Erzählungen stehen in der Bücherei zu Ausleihe bereit.

Das Team der Stadtbücherei steht während der Öffnungszeiten für eine Beratung zur Verfügung. Die Bücherei ist dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es in der Stadtbücherei Ehingen in der Hauptstraße 32, telefonisch unter 07391/503560 oder per Mail unter [email protected]. Persönliche Lesetipps und Empfehlungen gibt es auf der Webseite der Bücherei unter buecherei.ehingen.de.