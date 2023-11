Ungarn steht im Fokus der VHS

Im Rahmen des Semesterthemas der Volkshochschule „Hallo Ungarn“ findet am Mittwoch, 8. November, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Blasius ein Orgelkonzert mit dem Organisten und Kapellmeister der Kathedrale in Esztergom, Péter Kováts, statt. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Ehingen und dem Liszt Institut Stuttgart durchgeführt.

Kováts ist 1979 in Pécs, im Süden Ungarns, geboren. 2004 erwarb er an der Franz Liszt Universität in Budapest mit Auszeichnung sein Diplom als Orgellehrer. Von 2004 bis 2008 war er zu Studien in Frankreich und wurde für seine Auftritte mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2011 gewann er den internationalen Bach-Liszt-Preis in Weimar. Er arbeitete mit großen Orchestern zusammen, komponierte Filmmusik und gab Konzerte im In- und Ausland. Seit Sommer 2014 ist er Organist und Kapellmeister der Kathedrale in Esztergom.

Ebenfalls zum Semesterthema „Hallo Ungarn“ kann im ersten Obergeschoss des Franziskanerklosters die begehbare Installation „Willkommen im Club 1848“ besichtigt werden. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung der VHS: „Vor 200 Jahren wurde einer der größten Dichter Ungarns geboren, Sándor Petőfi. Wenig später, vor 175 Jahren, brach eine der größten Revolutionen Ungarns aus. Wichtiger Ausgangspunkt des revolutionären Geschehens war Petőfis Stammlokal, das Café Pilvax in Budapest, ein Treffpunkt für junge Intellektuelle, die mit ihren Gedanken, zündenden Ideen und Schriften die Entwicklung Ungarns voranbringen wollten. Der ungarische Aufstand im Jahr 1848 war Teil einer größeren revolutionären Welle. Paris, Wien, Berlin, Mailand, Prag ‐ gefordert wurden weitreichende Reformen, wie die Ausweitung des Wahlrechts, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Pressefreiheit und die Abschaffung des Feudalismus.“

Der Club 1848 sei ‐ wie einst das Café Pilvax ‐ ein Raum, der allen offen steht. Ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen Denkens. Gleichzeitig erinnere er an die gestaltende Kraft des geschriebenen Wortes und des wohlformulierten Gedankens. Die Ausstellung wurde realisiert in Kooperation mit dem Collegium Hungaricum Berlin und dem Partnerschaftsverein Ehingen.