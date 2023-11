Unfallverursacher verursacht 1.000 Euro Schaden und flüchtet

Ein Unbekannter ist am Montag nach einem Unfall in Ehingen einfach weitergefahren. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall zwischen 8.45 Uhr und 13 Uhr in der Müllerstraße. Dort parkte ein 62-Jähriger seinen Skoda Octavia ordnungsgemäß an der Straße. Ein Unbekannter fuhr gegen das geparkte Auto und verursachte einen Schaden am Kotflügel hinten links. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro.