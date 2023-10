Bei den Bergungsarbeiten an einem eingestürzten Gerüst in Hamburg war am Montag auch ein Liebherr-Kran aus Ehingen im Einsatz. Das zeigen Fotos von der Unglücksstelle. Der Kran LTM 1070‐4.2 ist seit April 2022 im Besitz der Hamburger Feuerwehr, wie der Ehinger Kranhersteller bestätigt.

Gerüst kollabiert aus ungeklärter Ursache

In der Hamburger Hafencity war am Montagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache ein Gerüst in einem Aufzugschacht an einer Baustelle eingestürzt. Trümmerteile des Gerüsts, das nach ersten Erkenntnissen im achten Stock ins Untergeschoss fiel, ragten bis ins zweite Obergeschoss.

Mehrere Personen waren bei dem Kollaps verschüttet worden. Vier Bauarbeiter kamen dabei ums Leben. Eine weitere Person wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist jedoch stabil.

Die Unfallstelle war innenliegend. Philipp Baumann

Seit Dienstagmorgen sind nur auch die Spezialkräfte der Höhenrettung im Einsatz, ebenso wie eine Fachfirma von speziellen Industriekletterern. Ihre Aufgabe: Einen verunglückten Arbeiter bergen, der noch unter dem Gerüst begraben liegt.

Unfallstelle im Gebäudeinneren

Der spezielle Feuerwehrkran von Liebherr kann laut Hersteller unter anderem auch zum Anheben und Aufrichten umgestürzter Lasten genutzt werden. Dabei ist die Ausstattung je nach Feuerwehr unterschiedlich. Der Kran sei zwar alarmiert worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg mit, jedoch nicht zum Einsatz gekommen.

„Die Unfallstelle war innenliegend“, sagte Philipp Baumann von der Hamburger Feuerwehr. Mit dem Kran sei man nicht in den Aufzugschacht gekommen. 150 Einsatzkräfte waren am Montag für den Einsatz in der Hafencity alarmiert worden.