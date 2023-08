Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Am Montag hat ein Unbekannter ein Auto in Ehingen beschädigt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 24–Jährige parkte gegen 21.30 Uhr ihren BMW auf einem Parkplatz in der Talstraße im Halteverbot. Ein Mann sprach die Frau auf den Parkverstoß an. Das ignorierte sie und lief davon. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Auto kam, stellte sie Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf und bittet nun um Zeugenhinweise, telefonisch unter 07391/5880. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.