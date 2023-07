Am Mittwoch hat ein Unbekannter aus einem Container auf einer Baustelle im Merowingerweg in Ehingen eine Bohrmaschine gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlich sich gegen 15 Uhr ein Unbekannter in einen unverschlossenen Container. Im Inneren fand er eine Bohrmaschine. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt mit einem Fahrrad. Zeugen beobachteten noch, wie er in Richtung Altstadt davonfuhr.

Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen auf und bittet um weitere Hinweise von Zeugen telefonisch unter 07391/5880. Der Dieb soll etwa 35 Jahre alt, 180 cm groß und schlank sein. Er trug dunkelblondes, gepflegtes Haar und sprach mit schwäbischem Dialekt. Der Mann war mit einer Jeanshose und einem dunkelblauen Pullover oder Weste bekleidet.