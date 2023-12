Die Abwesenheit der Bewohner hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch und Samstag der vergangenen Woche ausgenutzt und ist in eine Ehinger Wohnung eingebrochen. In der Otto-Hahn-Straße hebelte der Täter ein Fenster auf. In der Wohnung wurden mehrere Schränke und Regale durchwühlt. Offensichtlich fand der Einbrecher Bargeld. Bevor er verschwand, verbarrikadierte er noch die Wohnungstür mit Möbeln. Das Polizeirevier Ehingen sucht nun nach dem Einbrecher.