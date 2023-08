Unbekannte haben am Sonntag im Ehinger Schlechtenfeld Bargeld aus einem Verkaufshaus gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Drei Unbekannte begaben sich gegen 17.30 Uhr in ein Verkaufshäuschen in der Ortsstraße in Schlechtenfeld. Mit einem Messer brachen sie die Kasse auf. Die Täter stahlen das Geld und flüchteten unerkannt. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen. Da das Verkaufshäuschen mit einer Kamera überwacht wird, werden nun auch die Aufnahmen ausgewertet.