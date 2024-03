Unbekannte stehlen einen Hasen aus seinem Stall

Einen Hasen aus seinem Hasenstall gestohlen haben Unbekannte am Sonntag in Ehingen. Zwischen 2 Uhr und 2.15 Uhr waren Diebe in der Straße Auf der Wühre unterwegs. Dort betraten sie ein Grundstück und stahlen aus einem Hasenstall einen Hasen. Die Tat wurde durch eine Kamera aufgezeichnet, welche nun von der Polizei ausgewertet wird. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei den Tätern um zwei bislang unbekannte Männer handeln. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ehingen telefonisch unter 07391/5880 entgegen.