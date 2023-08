Dort gehören die Würste definitiv nicht hin: Am Parkplatz der Josefskapelle im Ehinger Teilort Kirchen liegen am Freitagmorgen hunderte rohe Würste im Gras. „Da wird immer wieder Müll abgeladen“, sagt der Kirchener Ortsvorsteher Roland Hess, der die Würste am Freitagmorgen dort entdeckte. „Aber Lebensmittel sind das zum ersten Mal.“ Meistens seien es blaue Säcke, gefüllt mit Plastik oder anderem Müll.

Beinahe wöchentlich würden Müllhaufen auf dem Parkplatz direkt am Kreisel erscheinen. „Der Parkplatz ist halt gut gelegen“, sagt der Ortsvorsteher. Die Leute könnten einfach im Dunkeln dort hinfahren und unerkannt ihren Müll loswerden. Aufräumen müsse es dann ein Gemeindemitarbeiter beziehungsweise die Stadt Ehingen. „Und das kostet natürlich auch“, sagt Roland Hess. Dagegen vorzugehen, sieht er als aussichtslos an. „Da hat man keine Chance.“

Illegaler Müll ist auch eine Gefahr für Tiere

Er habe außerdem das Gefühl, dass solche illegale Müllentsorgungen zumindest am Parkplatz an der Kapelle in der vergangenen Zeit wieder zugenommen hätten. Und immer müsse ein Gemeindemitarbeiter den Müll dann entsorgen. Schon der illegale Müll, der dort sonst abgeladen wird, sei unverständlich und ein Unding, sagt der Ortsvorsteher. Doch mit Lebensmitteln sei eine neue Stufe erreicht. Nicht nur, dass es eine Verschwendung sei.

„Lebensmittel sollte man überhaupt nicht in die Natur schmeißen“, sagt Roland Hess, „wegen der Schweinepest.“ Denn weggeworfene Fleisch– und Wurstreste können Erreger der Afrikanischen Schweinepest enthalten, wenn die verwerteten Tiere infiziert waren. Zwar ist das Virus für Menschen ungefährlich, doch können zum Beispiel Wildschweine erkranken, sollten sie die Fleischprodukte fressen.