Ehingen

Unbekannte brechen in Ehinger Geschäft ein

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte sind in ein Geschäft in der Hauptstraße eingebrochen. (Foto: dpa )

In der Nacht zu Dienstag stiegen sie in das Geschäft in der Hauptstraße ein und stahlen Smartphones und andere Elektroartikel. Danach flüchteten sie in einem Auto.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 13:33 Von: sz