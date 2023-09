Unabhängige Energieberatung bei der Stadt Ehingen

Die Stadt Ehingen bietet für ihre Bürgerinnen und Bürger einmal im Monat eine unabhängige Energieberatung durch die Regionale Energieagentur Ulm an. In den Bereichen energiebewusstes Bauen, Modernisieren, Erneuerung von Heizung sowie Nutzung von Sonnenenergie kann man sich bei einer kostenfreien Erstberatung einen Überblick über die technischen Möglichkeiten, Kosten und Wirtschaftlichkeit sowie die aktuellen Förderprogramme verschaffen. Zur Beratung sollten vorhandene Unterlagen, wie beispielsweise Baupläne, Energieausweis oder Messwerte der Heizungsanlage, mitgebracht werden. Der nächste Beratungstermin findet laut Mitteilung der Stadt am Dienstag, 17. Oktober, im Bürgerhaus Oberschaffnei, Schulgasse 21, in Ehingen statt. Bei Interesse ist eine Anmeldung bis spätestens 10. Oktober bei der Stadtverwaltung, Telefon 07391/503‐269 oder Mail [email protected], notwendig.