Über das Festhalten an schlechten Gewohnheiten

Mit der Psychologie der Klimakrise hat sich die Ulmer Diplom-Psychologin Bettina Schmidt-Burst in ihrem Vortag zum Auftakt der Fairen Woche 2023 befasst. „Warum hält man an schlechten Gewohnheiten trotz besseren Wissens fest, obwohl das Ausmaß des Klimawandels immer deutlicher wird“, stellte sie als Frage in den Raum. Der durchschnittliche CO2-Verbrauch eines einzelnen im Jahr liegt bei rund zehn Tonnen und sollte weltweit unter eine Tonne rutschen.

In Deutschland will man 2035 so weit sein. Wissenschaftliche Erkenntnisse würden von den meisten Menschen mit purer Ignoranz behandelt, obwohl diese zeigen, dass wir mehr Ressourcen benötigen als uns zur Verfügung stehen, so die Referentin. Warum das so ist, hat sie in sieben Punkten, sogenannten Drachen, psychologisch beleuchtet. Da sind einmal das begrenzte Denkvermögen und die optische Verzerrung. „Es wird schon nicht so schlimm werden“ und „die Klimakrise findet woanders statt oder „es geht sowieso alles den Bach runter“. Andere stellen sich die Frage „kann ich überhaupt etwas verändern“.

Bettina Schmidt-Burst empfahl die Handlungen vor Ort vor der eigenen Haustür zu optimieren, die eigene Veränderung färbe auf andere ab und gemeinsam könne man nach Lösungen suchen, so die Referentin. Ihr zweiter Punkt waren die Ideologien der breit angelegten Glaubenssätze wie die an übermenschliche Kräfte und Schicksale und Weltanschauungen wie Rettung durch Technik und die sehr egoistische Rechtfertigung „aber mir geht es doch gut damit“. Als Lösungsansatz empfahl sie den Austausch mit anderen Menschen über das, was man besser machen kann.

Auch Investitionen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, wie den Kauf eines Autos und Gewohnheiten, die nur mühsam zu ändern wären, wie die mühsame Anfahrt zum Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln, stehen klimaorientiertem Verhalten im Weg und erfordern viel Energie sie zu ändern.

Ein fünfter Drache in den Betrachtungen der Psychologin war die Missbilligung und das Misstrauen in die Klimawissenschaft oder einfach die Verleugnung der Klimakrise. Andere Menschen sehen Klimamaßnahmen als Einschränkung in ihre persönliche Freiheit, wieder andere als Verschwörungsmaßnahmen. Schmidt-Burst riet ihren Zuhörern, darunter Bürgermeister Tobias Huber und einige Stadträte, mit positiven Bildern zu arbeiten und die Kommunikation zu verändern.

Ein sechster Punkt befasste sich mit den Risiken in finanziellem, sozialem und zeitlichem Bereich, die Ausreden nach sich ziehen wie „die neue Alternative funktioniert nicht so gut wie das alte“, „andere werden sich über mich lustig machen“ und „ich habe keine Zeit und kein Geld für Veränderungen“. Verlassen der Komfortzone und Veränderungen, die auch mal Spaß machen können, sind hier die Mittel der Wahl. Der letzte Drache im sieben-Punkte-Plan war das begrenzte Handeln des Einzelnen. „Wenn ich schon den Müll trenne, kann ich ruhig mit dem Auto zum Bäcker fahren“ oder „mein Haus ist jetzt gedämmt, nun muss ich nicht mehr beim Heizen sparen“ zeugen von einem geringen Bezug zur Klimakrise.

Der Vortrag am Mittwoch ist für Jugendliche gedacht und befasst sich mit dem modischen Aufpeppen von vorhandener Kleidung. Am Freitag gibt es bei der Bruderhaus-Diakonie im Mühlweg ab zehn Uhr ein gemeinsames faires Frühstück. Der Faire Markt findet in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 15. Oktober statt.