Turnier-Marathon in Ehingen

Kurz vor dem Jahreswechsel ging es in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium heiß her. Die TSG Ehingen hatte eingeladen und gleich 77 Mannschaften folgten dem Aufruf. Auf vier Tage verteilten sich dabei die insgesamt acht Fußball-Hallenturniere für Jugendmannschaften von den Bambini bis zum E-Jugend-Jahrgang, nach denen TSG-Jugendleiter Thomas Jovarnik eine positive Bilanz zieht.

Der Startschuss für die traditionelle Turnierserie der TSG Ehingen fiel dabei kurz nach Weihnachten mit den Turnieren der F-Junioren. „Nach dem Leitgedanken ’FairPlay’ wurden an diesem Tag keine Punkte und Tore gezählt - der Spaß und die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes standen hier im Vordergrund“, berichtet Thomas Javornik: „Am Ende des Tages bekam jedes Kind, unabhängig von der Leistung, eine Medaille überreicht.“

Am darauffolgenden Tag waren dann die D-Junioren an der Reihe. Auch hier bekamen die schaulustigen Eltern und Fans auf der Tribüne spannenden und attraktiven Hallenfußball der Nachwuchskicker geboten - natürlich garniert mit zahlreichen Toren und dementsprechend glücklich jubelnden jungen Sportlern. Vormittags hieß der Turnier-Sieger dabei FC Burlafingen, auf den weiteren Plätzen folgten die Mannschaften von Schwarz-Weiß Donau und dem SC Pfullendorf. Nachmittags gewann der VfL Pfullingen das Turnier, gefolgt vom VfB Friedrichshafen und der Heimmannschaft der TSG Ehingen. Freuen durften sich die triumphierenden Mannschaften auf dem Siegertreppchen jeweils über einen Pokal und einen Ball, alle anderen Mannschaften erhielten ebenfalls einen Teamball für ihre Leistungen.

Ein weiteres Highlight folgte am vergangenen Freitag mit den Turnieren der E-Jugend-Mannschaften - ebenfalls in zwei Turniere aufgeteilt gewann hier vormittags der FV Ravensburg vor den Mannschaften des SV Asselfingen (betreut von Taner Celik, ansonsten Bezirksliga-Trainer der TSG Ehingen) und der TSG Ehingen. Nachmittags zeigte der FSV Waiblingen, dass er seiner Favoritenrolle gerecht wurde und gewann verdient das Turnier. Auf den weiteren Plätzen folgten die Mannschaften der TSG Ehingen und des SC Pfullendorf.

Gute Stimmung in der Halle

„Die Stimmung in der Halle war an diesem Tag überragend, was man schlussendlich auch bei der Siegerehrung bestaunen konnte“, erinnert sich Thomas Javornik. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis drei freuten sich über einen Pokal und einen Ball, alle anderen Mannschaften bekamen jeweils einen Teamball. Am letzten Turniertag durften vormittags dann auch endlich noch die jüngsten Kicker ins Geschehen eingreifen, die Bambini. Analog zum Turnier der F-Junioren wurden weder Punkte noch Tore gezählt, hier stand ebenfalls der Spaß im Vordergrund. Bei der abschließenden Preisverleihung bekam jedes Kind eine Medaille überreicht und ging mit leuchtenden Augen nach Hause.

Den Schlusspunkt der Turnierserie setzten dann abschließend noch die C-Junioren. „Temporeicher, kampfstarker und attraktiver Fußball verzauberten die Zuschauer in der JVG-Halle“, zeigte sich Thomas Javornik einmal mehr von den Leistungen des Fußball-Nachwuchses begeistert. Verdienter Turniersieger wurde der TSV Neu-Ulm, gefolgt von den Mannschaften des SV Weingarten und des TSV Berg. Den beachtlichen vierten Platz sicherte sich die Heimmannschaft der TSG Ehingen. Wie bei den anderen Turnieren an den Vortagen erhielten die Mannschaften auf den Plätzen eins, zwei und drei jeweils einen Pokal und einen Ball. Alle anderen Mannschaften freuten sich über einen Teamball.

„An jedem einzelnen Turniertag konnten die Zuschauer hochklassigen und attraktiven Hallenfußball beobachten, sodass jede Mannschaft, jeder Zuschauer und die Veranstalter nach einer kräftezehrenden Woche mit einem breiten Lächeln nach Hause gingen“, zieht Turnier-Organisator Thomas Javornik abschließend ein positives Fazit.