Turnerbund bildet Übungsleiter aus

Der Schwäbische Turnerbund bietet eine kostenfreie Ausbildung zur Übungsleiter–Assistenz im Kinderturnen an. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Menschen mit einer Behinderung. Der Kurs findet am 4. und 5. November in der Erwin–Lander–Halle in Ulm–Söflingen sowie am 18. und 19. November 2023 in der Ballspielhalle in Illerrieden satt. Wer einen Sportverein im Kinderturnen unterstützen will und sich für das Thema Inklusion interessiert oder selbst eine körperliche beziehungsweise geistige Behinderung hat, ist eingeladen. Weitere Informationen gibt es unter www.stb.de/assistenzmb. Dort ist auch die Anmeldung möglich.