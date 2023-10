Trockenheit und Misteln setzen Bäumen zu

(kö)- Viele kranke und altersschwache Bäume sind im letzten Winter den Stürmen zum Opfer gefallen. Die noch stehenden übrigen kranken und oder altersschwachen Bäume auf städtischem Grund hat der neue Baumpfleger Toni Melzer der Fällkonferenz unter der Leitung von Stadtbaumeister Andreas Erwerle vorgestellt.

„Den Stürmen im letzten Winter ist einiges zum Opfer gefallen, darum sind es heute nicht so viele“ erklärte Melzer. Er ist der neue Baumpfleger der Stadt, nachdem sich Rüdiger Lesehr in den Teilruhestand verabschiedet. „Durch Trockenheit ausgefallene Jungbäume werden nach Möglichkeit ersetzt. Diese Bäume werden aber erst bei der Pflanzung der neuen Bäume entfernt“ schränkte Melzer ein.

Der Bergahorn an der Konviktschule ist vertrocknet, wird gefällt und durch zwei Winterlinden ersetzt. Ein Bergahorn an der Römerhalle in Rißtissen wurde durch eine Druckzwiesel so geschädigt, dass er gefällt werden muss. Obst- und Straßenbäume machen eine Ersatzpflanzung überflüssig. Eine Edelkastanie im Kindergartenareal in Rißtissen ist zu drei Viertel abgestorben, dafür soll eine japanische Maienkirsche gepflanzt werden.

Angela Scheffold BUND verwies auf heimische Gehölze. Lesehr erwiderte, diede hätten aufgrund des Klimawandels auf Dauer keine Zukunft, mit mediterranen Bäumen wäre man besser dran. Entlang der Lauter in Unterwilzingen sind Eschen abgestorben, sie werden gefällt und durch sieben Sandbirken ersetzt. Eine Süßkirsche in Unterwilzingen hat so unter der Trockenheit gelitten, dass sie gefällt werden muss, sie wird nicht ersetzt.

Sechs Kugelahorne auf dem Ehinger Friedhof sind vom Pilz befallen und teilweise abgestorben, dafür werden zwei Kobushi Magnolien gesetzt. Zwei Hybridpappeln beim Franzosenbad in Altsteußlingen sind so stark von Misteln durchsetzt, dass die Äste abfallen. Sie werden durch eine Hängeweide ersetzt. Durch die Misteln sind auch zunehmend die Streuobstwiesen in der Nähe gefährdet, erklärte Ortsvorsteher Josef Huber.

Weil in Altbierlingen der Hochwasserschutz verstärkt wird und die Dohlen erweitert werden, muss eine Rostkastanie in der Ortsmitte weichen. Nach Ende der Baumaßnahme sollen dort vier Laubbäume gesetzt werden. Bei drei Silberpappeln am Funkenplatz in Dintenhofen besteht durch Totholz Bruchgefahr, sie werden bis auf den Torso zurückgeschnitten und sollen neu austreiben.