Trinkwasserversorgung wird unterbrochen

Für eine zukunftsfähige Wasserversorgung werden aktuell am Wasserturm in Dürrenstetten hydraulische und technische Modernisierungsarbeiten ausgeführt. Hierfür muss am Donnerstag, 1. Februar von 20 bis 24 Uhr die Trinkwasserversorgung unterbrochen werden, wie die Albwasserversorgungsgruppe VI mitteilt.

Die Ortschaft Dürrenstetten sei direkt von der Unterbrechung betroffen. Es werde daher allen Dürrenstettener Haushalten empfohlen sich rechtzeitig einen Wasservorrat anzulegen. Alle vorprogrammierten beziehungsweise automatisch arbeitenden Haushaltsgeräte, die Wasser brauchen, sind abzuschalten. Ebenso sind elektrische Durchlauferhitzer vom Stromnetz zu trennen.

Während der Versorgungsunterbrechung sind alle Zapfstellen und Wasserhähne unbedingt geschlossen zu halten. Nach Beendigung der Versorgungsunterbrechung sind die nach der Wasseruhr montierten Feinfilter zu kontrollieren und eventuell zu reinigen/spülen. An einer Zapfstelle möglichst nahe am Hauptventil, sollte so lange Wasser entnommen werden, bis es völlig klar und luftfrei abläuft.

Die Ortschaften Bremelau und Tiefenhülen könnten unterbrechungsfrei, allerdings nur mit vermindertem Wasserdruck über den Hochbehälter weiter versorgt werden. Gegebenenfalls seien dafür entsprechende Vorkehrungen an der hausinternen Wasserversorgung zu treffen.

„Die Albwasserversorgungsgruppe VI bittet die Bürger zur Vermeidung von Schäden dringend um die Beachtung der genannten Punkte und weist vorsorglich darauf hin, dass für eventuelle Schäden und Störungen keine Haftung besteht“, heißt es in der Mitteilung.