Vor dem Hotel Adler/Paulas Alb stehen große grüne Container. Dahinter reihen sich Lieferwagen von Handwerkern an der Straße entlang. Ab und zu kommen Männer in Arbeitsklamotten auf die Straße und werfen alte Möbelstücke in die Container. Im Restaurant Paulas Alb ist es dunkel. Der Betrieb ruht, als ich mit meinem schwarzen Sporttäschchen vor der Rezeption stehe. Denn ich möchte heute meinen Jugendtraum erfüllen und wie ein Rockstar endlich einmal ein Hotelzimmer verwüsten.

Start im Wickelzimmer

Im Wickelzimmer, ganz hinten im Hotel Adler, beginnt mein Abenteuer. Echtes Rockstarfeeling kommt dort so gar nicht auf. „Hier kannst Du Dich umziehen. Ich hoffe, Du hast Arbeitsklamotten dabei“, sagt Chef Marc Steudle mit einem durchaus breiten Grinsen im Gesicht.

Denn der Gastronom kennt mich und weiß daher, dass handwerkliche Arbeiten nicht unbedingt zu meinen Kernkompetenzen zählen. Dennoch will ich mich an diesem Tag beweisen, will im wahrsten Sinne des Wortes was reißen. Im Wickelraum wird aus mir, dem leger gekleideten Redakteur, dann zumindest ein bisschen ein Handwerker.

Meine kurze Arbeitshose habe ich mir bei Engelbert Strauss, dem Prada der Dorfkinder, vor Jahren mal gekauft, Mann weiß ja nie, wann Mann körperlich mal „was schaffen“ muss. Jetzt also ist die Zeit meiner Arbeitshose gekommen. Sogar Arbeitshandschuhe mit Gebrauchsspuren habe ich dabei - ich will authentisch sein an diesem regnerischen Morgen in Ehingens größtem Hotel.

Charme der 90er

Marc Steudle und ich laufen in den zweiten Stock des Hotels. Überall bohrt und hämmert es. Handwerker laufen durch die Gänge wie Ameisen. Zimmer 211 wird unsere Aufgabe sein. Ein roter Teppichboden und braunes Holz erinnern an den Charme der späten 1990er Jahre, als das Zimmer zuletzt renoviert wurde. Genauer gesagt stammt die Einrichtung des Altbaus aus dem Jahr 1996 - für Hotel-Verhältnisse fast schon eine Ewigkeit.

SZ-Redakteur Tobias Götz durchsägt eine Hotelzimmerwand. (Foto: Verena Pauer )

Unsere Aufgabe ist es, das Bett, den Schrank und die Trennwand rauszureißen. „Hier hast Du einen Vorschlaghammer. Hau einfach mal mit voller Wucht gegen den Bettkasten, aber von innen nach außen“, sagt Flo Werner, der Chef des Abbruchkommandos. Ich und ein Vorschlaghammer - ob diese Kombination gut ist, weiß ich nicht. Flo drückt mir den Vorschlaghammer in die Hand und sagt: „Mach einfach mal. Das macht sogar Spaß.“ Spaß? Das geht mir gerade nicht durch den Kopf. Eher das gute Gefühl, dass es vom Hotel Adler in der Unteren Stadt nicht weit zum Ehinger Alb-Donau-Klinikum ist.

Gutes Gefühl

Nun gut. Ich schwinge also den Vorschlaghammer mit voller Wucht gegen den Bettkasten - rumms. Das Vorderteil knallt nach dem ersten Schlag sofort weg. Ein Schlag, ein gutes Gefühl. Jetzt werde ich gieriger, so, wie wenn ein Hai Blut riecht. Wobei ich froh bin, dass das Thema Blut während meines Arbeitseinsatzes im Hotelzimmer keines ist - und Spoiler - auch keines werden wird.

Ich zertrümmere mit Wonne und der mir zur Verfügung stehenden Kraft das alte Hotelbett im Adler und spätestens beim kräftigen Schlag mit dem Vorschlaghammer auf das Nachttischchen erahne ich, wie sich Rockstars fühlen, wenn sie mit ihrer Gitarre ein Hotelzimmer zerlegen. Gut, Alkohol, Drogen, Groupies und laute Musik gibt es an diesem Tag nicht. Aber das Gefühl, einfach mal in einem Hotelzimmer wüten zu können, ist besonders.

Doch die Freude wird schnell unterbrochen, vom Chef, von dem Mann, der sich tatsächlich im Handwerk auskennt und für den 30 Hotelzimmer entkernen nicht nur Vergnügen, sondern auch harte körperliche Arbeit bedeutet. „Jetzt nimmst Du die Säge und sägst den Spiegel aus der Wand. Da müssen wir vorsichtig sein“, sagt Flo. Säge??? Ich??? Der Gedanke ans Alb-Donau-Klinikum wird wieder präsenter, als mir Flo eine Stichsäge in die Hand drückt und sagt: „Einfach mal machen.“

Jetzt erinnere ich mich wieder daran, wie ich als junger Kerle während der Semesterferien in Allmendingen bei einer Zimmerei gearbeitet habe. Gerüst aufbauen, Balken schleppen und sägen. Ja, ich durfte das damals auf dem Bau machen. Das kann ich noch, denke ich mir. Allerdings ist das Thema „behutsam sägen“ nicht zwingend eines auf der Baustelle. Flo zeigt mir eine Sekunde lang, was ich zu tun habe und sagt dann: „Laufa lau.“

Auch Gastronom Marc Steudle sägt durch die Wand. (Foto: Verena Pauer )

Ja, so spricht Mann auf dem Bau und wenige Sekunden später habe ich bereits völlig unfallfrei die Hälfte des Spiegels ausgesägt. Die andere Hälfte obliegt dem Hausherren Marc Steudle, ebenfalls ein Mann, dem handwerkliche Arbeit wie mir nicht zwingend in die Wiege gelegt wurde. Aber auch er umkurvt mit der Säge den Spiegel, zumindest drei Zentimeter weit, bis das Sägeblatt in der Wand stecken bleibt. „Flooooooo“, rufe ich. „Kein Problem“, sagt dieser, während er schon dabei ist, das Sägeblatt zu tauschen. Marc aber darf nun mit einer kleinen Kettensäge weitermachen - so ein bisschen Holzfäller-Style muss schon sein.

Zum Abtransport bereit

Als der Spiegel aus der Trennwand entfernt ist, dürfen endlich rohe Kräfte wieder sinnlos walten. Mit dem Vorschlaghammer bringen wir die Trennwand zum Einstürzen. Jetzt fehlt lediglich noch das an der Wand verklebte Rückenteil des Hotelbettes. Flo ritzt mit einem Teppichbodenmesser die Silikonfugen auf, Marc und meine Wenigkeit dürfen mit dem Stemmeisen ran. Wenige Minuten später ist es vollbracht - das Hotelzimmer ist zerlegt, die Einzelteile sind zum Abtransport bereit.

Ich persönlich fühle mich gut. Ich habe unfallfrei ein Hotelzimmer entkernt und festgestellt, wie hart körperliche Arbeit doch ist. Der Respekt vor den Handwerkern, die das Tag täglich tun, ist noch größer geworden und in mir ist die Erkenntnis gereift, dass ich doch ein wenig mehr kann, als ich dachte. Zurück im Wickelraum allerdings merke ich, dass es wenig Sinn macht, meine „normalen“ Klamotten wieder anzuziehen.

Denn mir rinnt auch noch 15 Minuten nach dem Ende meines Einsatzes der Schweiß von der Stirn. Was ich jetzt brauche, ist eine Dusche und eigentlich auch ein kühles Bier. Doch zumindest letzteres wird dann nachgeholt, wenn Paulas Alb wieder offen hat.