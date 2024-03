Die Ehinger Kommunalpolitik trauert um SPD-Stadtrat Manfred Hucker. Er ist am 3. März im Alter von nur 56 Jahren nach einer Krankheit verstorben. Er hinterlässt seine Frau Carmen und zwei Kinder. Hucker war in Ehingen ein bekannter und vor allem beliebter Mann, er betrieb eine Physiotherapiepraxis und saß seit dem Jahr 2007 für die SPD im Ehinger Gemeinderat.

Hilfsbereit und geradlinig

Manne - unter diesem Spitznamen war Manfred Hucker in Ehingen bekannt. „Ich habe einen sehr guten Freund verloren“, sagt CDU-Stadtrat Peter Groß, der viele Jahre lang nicht nur zusammen mit Hucker im Gemeinderat gesessen ist, sondern ihn auch privat sehr geschätzt hat. „Wir waren zwar in unterschiedlichen Parteien, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Vielleicht lag es auch gerade an den unterschiedlichen Parteien, dass wir gut diskutieren konnten“, betont Groß, der den Verstorbenen als „hilfsbereit, geradlinig und stets kritisch“ bezeichnet.

Er war auch stets bürgernah und somit einfach an der Basis. Michael Mouratidis

Auch Michael Mouratidis, Fraktionsvorsitzender der CDU, hat seinen SPD-Stadtratskollegen hoch geschätzt. „Ich bin mit ihm immer klargekommen. Ich habe mit Manne wirklich nette Dinge erlebt“, sagt Mouratidis und betont: „Und wenn wir manchmal in der Sitzung unterschiedlicher Meinung waren, Manne war nie nachtragend. Er war auch stets bürgernah und somit einfach an der Basis.“

Mit einer Schweigeminute haben die Ratsmitglieder aller Fraktionen am Donnerstag in der Sitzung ihrem langjährigen Begleiter gedacht. „Er war immer engagiert und hat sich mit dem Blick für Gerechtigkeit stets für die Belange der Bürger eingesetzt“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Sitzung - „auch mit Nachdruck, wenn er das Gefühl hatte, dass etwas ungerecht abläuft“.

Ein Ur-Ehinger

„Ein großer Verlust für uns“, sagt natürlich auch Georg Mangold, Parteikollege des verstorbenen Manfred Hucker und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. „Er war ein Ur-Ehinger und das haben wir auch immer gespürt. Und wenn er sich einer Sache angenommen hat, dann ist er auch drangeblieben. Heute würde man sagen, dass er nachhaltig gearbeitet hat.

Manne hat sich immer den Sorgen der Menschen angenommen. Georg Mangold

Er hat die Dinge einfach weiterverfolgt bis zum Ziel“, so Mangold, der über den Verstorbenen sagt: „Kaum einer hat die Probleme der Bürger so mitbekommen, wie er. Das lag natürlich auch an seinem Beruf des Physiotherapeuten. Manne hat sich immer den Sorgen der Menschen angenommen.“