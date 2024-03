Trauer um den ehemaligen Ehinger Stadtpfarrer Franz Glaser. Der Geistliche ist in den frühen Morgenstunden am Freitag im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus im Alter von 85 Jahren gestorben. In Ehingen und der Region war Glaser ein hochgeschätzter Mann, dem das Miteinander und die Seelsorge stets wichtig gewesen sind.

Die Menschen waren ihm immer wichtig, „miteinander leben, miteinander glauben, miteinander Zeugnis geben“ war sein Leitmotiv bei seiner Investitur in Ehingen 1982. Franz Glaser war immer mittendrin in der Gemeinde, kannte die Sorgen und Nöte. „Sie sind nie unerreichbar, immer offen und mittendrin, sagen aber auch mal ,ist schon richtig, aber wir machen das jetzt so.’ Es macht Spaß mit Ihnen“, sagte Julian Reichle vom Kirchengemeinderat damals, anlässlich Glasers 50. Priesterjubiläum in Ehingen.

15 Jahre Stadtpfarrer in Ehingen

Von 1982 bis 1997 war Glaser Stadtpfarrer in Ehingen, Kirchenrenovationen und Gemeindeerneuerung waren neben der Seelsorge zu bewältigen. „Ich denke besonders gern an die vielen Menschen und das lebendige Leben in den Kirchen, die Jugendarbeit und natürlich die wunderschönen Ehinger Kirchen“, sagte Glaser im Jahr 2015 im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Es habe ihn besonders gefreut, wenn er Paare trauen könne, deren Eltern er schon getraut hat.

Franz Glaser wurde am 30. Juli 1938 in Schemmerhofen (Kreis Biberach) geboren. Zum Priester geweiht wurde er am 18. Juli 1965 in Riedlingen. Nach Vikarsjahren in Bolheim, Stuttgart-Rot und Urach wurde er im Juni 1970 Stadtpfarrer von Urach. Im November 1977 wechselte er als Pfarrer nach Baindt (Kreis Ravensburg), zugleich wurde ihm die Studentenseelsorge an der Pädagogischen Hochschule Weingarten übertragen. Auch danach blieb Glaser der Region treu: Im November 1982 kam er als Pfarrer an die Pfarrei St. Blasius in Ehingen an der Donau, zu der auch die Betreuung der Gemeinde Nasgenstadt gehörte.

Gefragter Mann in Rottenburg

Glaser war Feldkurat der Bürgerwache, begleitete die Stadtsoldaten gern bei ihren Einsätzen außerhalb Ehingens. Für die Feuerwehr hat Glaser die Floriansmesse am ersten Sonntag im Mai ins Leben gerufen. Auch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart war der Verstorbene ein geschätzter und gefragter Mann. Im Jahr 1997 wurde Glaser zum Domkapitular berufen. Diese Amt begleitete Glaser bis ins Jahr 2009 hinein.

Über zwölf Jahre lang war Prälat Glaser als Leiter der Hauptabteilung Pastorales Personal im Rottenburger Ordinariat für die Priester und Laienmitarbeiter in der Seelsorge der Diözese Rottenburg-Stuttgart verantwortlich. Für ihn als Bischof sei Glaser „ein verlässlicher, diskreter und hilfsbereiter Gesprächspartner und Ratgeber“ gewesen, im Kreis der Diözesanleitung ein „loyaler, engagierter und besonnener Domkapitular“, sagte der damalige Bischof Gebhard Fürst über Glaser. Bereits in seiner früheren Tätigkeit als Gemeindepfarrer und Dekan habe sich Franz Glaser durch eine „überragende seelsorgerliche und organisatorische Kompetenz“ ausgezeichnet. Maßgeblich sei für ihn ein Verständnis des kirchlichen Glaubens, „miteinander auf dem Weg“ zu sein. In seiner Rottenburger Tätigkeit als Personalchef habe er sich „großes Vertrauen bei allen pastoralen Diensten“ erworben. „Seine ausgesprochene Teamfähigkeit brachten ihm große Autorität und Anerkennung“, bescheinigte Bischof Fürst seinem langjährigen engen Mitarbeiter noch im Jahr 2009.

Ruhestand in Untermarchtal

Seinen Ruhestand verbrachte Prälat Franz Glaser in „Maria hilf“ in Untermarchtal. Immer wieder fand Glaser den Weg nach Ehingen und besonders ans Käppale am Stoffelberg, wo er öfters predigte - Einer seiner Lieblingsorte eben. „Er hat sich in den vergangenen Tagen bewusst auf seinen Tod vorbereitet. Denken wir im Gebet an ihn“, schreibt auch Ehingens Stadtpfarrer Harald Gehrig auf der Homepage der Seelsorgeeinheit.