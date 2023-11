Zu alter Stärke zurückgefunden hat der Tourismus im Alb-Donau-Kreis. Die Übernachtungszahlen liegen bereits wieder auf dem Vor-Corona-Niveau - Tendenz steigend. Dass der Alb-Donau-Kreis auch während der Krise in Sachen Tourismus nicht nachgelassen habe, zahle sich nun laut Fachdienstleiter Wolfgang Koller aus.

Wer im Verlaufe des Sommers das Glück hatte, den einen oder anderen Tag auf der Schwäbischen Alb zu verbringen, der hat schnell gemerkt, dass der Tourismus nicht nur funktioniert, sondern regelrecht boomt. Das hat letztendlich auch damit zu tun, dass die Inlandsreisen weiterhin stark sind, was laut Landratsamt auch damit zu tun habe, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eher kürzere Reisen in der Heimat gefragt sind. Auch der Wunsch vieler Reisenden, die freien Tage im ländlichen Raum zu verbringen, zahlt mittlerweile auf die touristischen Angebote des Alb-Donau-Kreises ein.

Gerade die auf den Tourismus ausgerichteten Hotels in der Region und die Angebote an Ferienwohnungen sowie die vielen gepflegten Rad- und Wanderwege, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und gastronomische Angebote machen das Angebot des Alb-Donau-Kreises besonders. Das sieht auch Landrat Heiner Scheffold so. „Wir sind in Sachen Tourismus auf einem richtig guten Weg. Hier wird viel geleistet“, sagt Scheffold. Das Ziel des Kreises sei deshalb auch klar ein gesundes Wachstum im Tourismussektor.

Auch Gäste aus dem Ausland schätzen die Region

Nachdem die Pandemie-Jahre einen massiven Einbruch bei den Übernachtungszahlen verursachten, konnte sich der Alb-Donau-Kreis bereits im Jahr 2022 schnell und vor allem überraschend stark erholen. So wurden im Jahr 2022 laut statistischem Landesamt 542.369 Übernachtungen im Kreis registriert, ein sattes Plus von 47,7 Prozent im Vergleich zum harten Corona-Jahr 2021. Das Niveau vor Corona wurde dennoch um 5,2 Prozent übertroffen. Dabei haben natürlich die Sommermonate eine hohe Frequenz in das Kreisgebiet gebracht und neue Höchststände erreicht. Allein in den Monaten Juli und August wurden Spitzenwerte mit jeweils bis zu 75.000 Übernachtungen gezählt. Der Anteil an ausländischen Gästen allgemein liegt im Alb-Donau-Kreis bei rund 20 Prozent.

Blickt man rein auf die Schwäbische Alb oder das Land Baden-Württemberg, zeigt sich, dass der Alb-Donau-Kreis top ist. Denn im Gegensatz zur Schwäbischen Alb und dem Land konnte der Kreis seine Zahlen gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 steigern. Auf der Alb gab es vor Corona 4.747.807 Übernachtungen, im Jahr 2022 waren es 4.382.627. In Baden-Württemberg zählte man im Jahr 2019 noch 57.187.271 Übernachtungen, im Jahr 2022 „nur noch“ 52.262.382.

Blickt man auf das laufende Jahr 2023, kann der Landkreis sogar nochmals Zuwächse verzeichnen. Von Januar bis Juni 2023 wurden bereits 266.633 Übernachtungen gezählt - wie immer werden nur Übernachtungen in Betrieben ab zehn Betten oder zehn Stellplätzen bei Campingbetrieben gezählt. Für den Kreis bedeutet das, dass nur rund 100 Betriebe von insgesamt 210 Übernachtungsbetrieben gezählt werden.

Dass es nicht nur positive Nachrichten gibt, zeigt die Tatsache, dass die hohe Inflation und die steigenden Energiekosten, gepaart mit dem Personalmangel in der Gastronomie Sorgen bereiten und als „Hemmschuh“ bezeichnet werden können. Reduzierte Umsätze, eingeschränkte Serviceleistungen und wirtschaftliche Engpässe sind die Folge.

Nachhaltige Urlaubsangebote

Dennoch blicken die Tourismus-Verantwortlichen des Kreises positiv auf das Jahr 2024. Dort wird trotz aller Unsicherheiten von einem stabilen Tourismusjahr ausgegangen. Als zentrale Projekte für das kommende Jahr möchte der Kreis eine Neuauflage der Erlebnisangebote (Print und Digital) mit Ausrichtung auf nachhaltige Urlaubs- und Freizeitangebote machen, zudem soll auch die Neuauflage von Landgenuss (Print und Digital) mit schwäbischer Gastronomie zu regionalen Produkten kommen. Weitere Wanderwege (Eiszeitpfade) sollen zertifiziert werden, zudem steht die Rezertifizierung des Albtäler-Radwegs an, ebenso die Unesco-Evaluation des Geoparks Schwäbische Alb.