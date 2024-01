Der ursprüngliche Tipp war aus den USA gekommen, genauer von der NCMEC. Die gemeinnützige Organisation, deren Abkürzung für National Center for Missing and Exploited Children, also Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder, steht, hatte 2021 das BKA informiert. Auf dem Dienst Dropbox, einer Cloudspeicher-Lösung, hatte jemand aus Deutschland zwei Videos hochgeladen - mit kinder- beziehungsweise jugendpornografischem Inhalt.

Aufgefallen war das, weil ein Upload-Filter angeschlagen hatte. Durch diese Filter können Plattformen Inhalte, die von Nutzerinnen und Nutzern online gestellt werden, auf mögliche Verstöße durchsuchen. Die deutschen Behörden nahmen die Ermittlungen auf. Und die führten in die Nähe von Ehingen zu einem Mann, der sich nun wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Schriften vor dem Ehinger Amtsgericht verantworten musste.

Bei der Hausdurchsuchung entdecken die Ermittler Fotos

Der 28-Jährige könne sich nicht daran erinnern, die beiden Videos hochgeladen zu haben, sagte er vor Gericht. Auch die drei kinderpornografischen und zehn jugendpornografischen Fotos, die nach einer Hausdurchsuchung auf seinen Computern gefunden worden waren, kenne er nicht. Sie seien ihm zumindest nie als kinderpornografisch aufgefallen.

„Ich habe gewusst, dass pornografische Inhalte auf dem PC sind“, sagte er. „Von kinder- und jugendpornografischen Bildern wusste ich nichts.“ Er räumte ein, gewisse pornografische Videos und Bilder gespeichert zu haben - unter anderem aus sozialen Medien oder Messengerdiensten.

Die beiden Videos, um die es ursprünglich ging, hatten die Ermittler aus Ulm nicht auf den Geräten des 28-Jährigen finden können. Es könne auch sein, dass er anderen Leuten Zugriff auf die Dropbox gegeben habe, sagte der Angeklagte vor Gericht. Deshalb sei es möglich, dass jemand anderes die Videos hochgeladen habe. Den Dienst benutze er selbst schon seit Jahren nicht mehr.

E-Mail-Adresse und Passwort des Angeklagten verwendet

Es seien seine E-Mail-Adresse und sein Passwort verwendet worden, sagte der ermittelnde Kriminalpolizist im Gerichtssaal. „Aber irgendwelche Schlüsse zu ziehen, die für oder gegen eine Täterschaft sprechen sollten, da tue ich mir schwer.“ Es sei auch nicht mehr nachweisbar, wie genau die Bilder auf dem Rechner gelandet seien. Es könne auch sein, dass er sie in einem Paket mit vielen anderen Fotos und Videos heruntergeladen habe.

Auch nicht nachvollziehbar sei, ob der Angeklagte die Fotos jemals angeguckt hatte. Genau wie beim herunterladen könne es aber auch beim hochladen sein, dass die beiden Videos in einer größeren Dateimenge gesteckt hatten und dem Angeklagten deshalb nicht aufgefallen waren.

Im Zweifel für den Angeklagten

Als die Beweismittel im Gerichtssaal vorgelegt wurden, blickte der 28-Jährige sowohl bei den Videos auf dem Bildschirm als auch den ausgedruckten Bildern demonstrativ weg. „Dass das keine erwachsene Frau ist, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten“, sagte Richter Wolfgang Lampa. Das Problem sei jedoch, dass man die Aussagen des Angeklagten nicht so einfach widerlegen könne.

„Im Strafprozess muss ich eher eine Interpretation zugunsten des Angeklagten einnehmen“, sagte der Richter. Anders sehe das aus, wenn Angeklagte eine große Menge dieser kinder- und jugendpornografischer Bilder und Videos besitzen würden. „In diesem Fall habe ich eine Großzahl an legaler Pornografie, dazwischen ein paar illegale“, sagte er. „Und ich kann nicht nachweisen, dass er auf die Dateien zugegriffen hat.“

All diese Argumente führten schließlich dazu, dass das Verfahren eingestellt wurde - gegen Geldauflage. Der 28-Jährige muss 1000 Euro an den Kinderschutzbund Ehingen bezahlen, kann dies in vier Raten à 250 Euro tun. Außerdem verzichtet er auf zwei bei der Hausdurchsuchung konfiszierte Computer, auf denen die Fotos gefunden worden waren.