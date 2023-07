Theater für Familien und Schulen

Die Kultursaison 2023/24 versammelt in Ehingen in der Lindenhalle ein vielseitiges Kulturprogramm für Schulklassen, Familien, Kinder und Jugendliche. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Drei Veranstaltungen bietet die Stadt Ehingen im Nachmittagsprogramm für Familien. Los geht’s am Sonntag, 8. Oktober, mit „Nils Holgersson“, frei erzählt nach dem bekannten Kinderbuch von Selma Lagerlöf. Nils reist in dieser Version durch europäische Länder und lernt viele Landschaften, Städte sowie die Menschen und ihre Traditionen kennen. Was haben die Länder Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich und Schottland gemeinsam? Mit der Hausgans Martin macht sich Nils auf den Weg, um das Rätsel zu lösen. Am Ende seiner Reise hat Nils viel gelernt und neue Freunde gefunden. Die Kleine Oper „Bad Homburg“ erzählt mit viel Musik und Bewegung, mit farbenfrohen Kostümen und einer aufwendigen Bühnenausstattung die spannende Reise des frechen Nils durch Europa. Selma Lagerlöf erhielt für „Nils Holgersson“ 1909 als erste Frau den Nobelpreis für Literatur.

Mit „Der Zauberer von Oz“ schuf Frank Baum einen der größten Kinderbuch–Klassiker der Weltliteratur. Die bewegende Geschichte über die unbändige Kraft der Freundschaft und das Entdecken der eigenen inneren Stärke ist fest in unserem kollektiven Gedächtnis verankert und ist am 23. Dezember um 15 Uhr in der Lindenhalle zu sehen.

„Anton — das Mäusemusical“ zeigt die Landesbühne Esslingen am Samstag, 27. April, 2024. Mit witzigen Dialogen und großartigen Songs erzählt das Musical, wie große Heldentaten auf kleinen Pfoten möglich sind, wenn man zusammenhält. Die Mäusebrüder Franz, Willi und Anton haben sich mit ihrer Freundin Spinne unter einem Wohnzimmersofa eingenistet. Ihnen geht es hervorragend: Franz organisiert jeden Tag das Mäuse–Training auf den Sprungfedern, Willi kümmert sich um Kekse, die er zum Essen besorgen kann und Anton übt auf seiner quietschenden Geige. Alles scheint perfekt, wäre da nicht der Wunschzettel des Kindes, der lautet: „Ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Katze.“

Für jede Altersgruppe gibt es beim Vormittagstheater die Möglichkeit, Kultur zu erleben. Die Märchenparodie „Der siebente Bruder“ ist für die Klassen fünf bis sieben interessant, „Ronja Räubertochter“ , „Der Elefant für Grundschulklassen“, „Mein innerer Elvis“ und „Im Herzen tickt eine Bombe“, für Jugendliche und junge Erwachsene.

Bei dem Stück „Zeit ist eine Blume“, eine poetische Gedankenreise zu den Themen Vergänglichkeit und Veränderung, werden die großen Fragen des Lebens für die Zuschauerinnen und Zuschauer ab vier Jahren sinnlich verarbeitet.

Informationen gibt es im Kulturamt der Stadt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon 07391/503—503. Tickets sind erhältlich unter www.ehingen.de und www.reservix.de.