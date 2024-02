Testeinkauf mit altem Kassenbon: So haben sich die Preise entwickelt

Der Preisanstieg bei Lebensmitteln hat sich mittlerweile verlangsamt, doch gestoppt ist er noch nicht. Die Daten des Statistischen Bundesamts untermauern die Klage, die immer wieder zu vernehmen ist: „Alles ist teurer“.

Doch wie haben sich die Preise beim Supermarkt um die Ecke in den vergangenen Monaten entwickelt? Da ich noch einen Kassenzettel eines Einkaufs vom 17. Januar 2023 besitze, mache ich den Test: Ich versuche ein gutes Jahr später den Einkauf, so gut es geht, eins zu eins zu wiederholen. Was wird dabei herauskommen?

Probleme gibt es in der Gemüseabteilung

62,04 Euro hat mein Einkauf im Januar 2023 gekostet. 38 Artikel lagen damals im Einkaufswagen - von der täglichen Milch über Nudeln bis zum Feldsalat. Es ist etwas anstrengend und dauert etwas länger, ein Jahr später die identischen Artikel wieder zu finden. Trotzdem mache ich mich ans Werk.

In der Gemüseabteilung tun sich die ersten Probleme auf: Es gibt keine Litschi wie vor einem Jahr. Aber da ich damals nur ein, zwei Litschi für 13 Cent gekauft habe, ist das vernachlässigbar. Ich suche einen Weißkohl heraus, der nahezu gleich schwer ist - das klappt tatsächlich.

Allerdings gibt es in diesem Jahr nur Demeter-Zucchini im Dreierpack, keine einzelnen aus konventionellem Anbau. Außerdem sind die Bio-Gurken alle. Ich sehe aber, wie viel sie kosten und wähle für den Einkauf eben eine Demeter-Gurke aus, die 20 Cent teurer ist. Überhaupt nehme ich mir vor: Wenn ich einen Artikel nicht finde, versuche ich etwas Gleichwertiges zu einem ähnlichen Preis zu finden.

Das Zwischenergebnis beim Gemüse: Der Weißkohl wurde etwas günstiger, ebenso der Feldsalat, der zwar den identischen Preis aufweist, doch es sind 50 Gramm mehr in der Packung. Die Preise für Paprika und Minitomaten sind nahezu gleich, der Preis für die Gurke ist identisch. Salat und Staudensellerie sind im Angebot und daher günstiger als vor einem Jahr. Insgesamt komme ich in der Gemüseabteilung also zur überraschenden Erkenntnis: Die Preise sind eher gefallen.

Diese Veränderung gibt es beim Milchpreis

Wie sieht es bei Milchprodukten aus? Der Preis für die Bio-Milch ist um zehn Cent gesunken, außerdem gibt es zehn Cent Rabatt obendrauf. Der Ziegenfrischkäse ist etwas teurer, doch das gleicht der Hirtenkäse wieder aus, der etwas weniger kostet. Der geriebene Käse ist sogar ganze 60 Cent günstiger geworden, der Preis für die vegane Butter ist identisch. Auch in dieser Kategorie also das gleiche Bild: Die Preise sind nahezu gleich oder eher etwas niedriger.

Auch der Preis fürs Bio-Rapsöl ist um 14 Cent gesunken, die Kosten für die Packung Vanillinzucker hingegen sind um 73 Prozent gestiegen - das ist eine deutliche Verteuerung. Der Preis für die Eiernudeln (bio) ist identisch, ebenso für Bio-Tagliatelle - im vergangenen Jahr waren diese lediglich im Angebot. Der Preis für die Linsen von Seeberger ist um acht Prozent gefallen

Das Bio-Studentenfutter ist minimal teurer geworden, doch ist es im Angebot. Die Cornflakes und Haferpops sind etwas günstiger.

Das Ergebnis überrascht

Und bei den Konserven? Hier ist der Demeter-Mais ein klein wenig günstiger, die Kidneybohnen (bio) kosten genauso viel, sind aber im Angebot. Die passierten Tomaten (bio) sind hingegen um knapp 14 Prozent teurer geworden.

Am Ende bezahle ich etwa gleich viel für den Einkauf wie vor einem Jahr: 65 Euro und ein paar Zerquetschte. Dass es letztlich etwas teurer wurde, liegt unter anderem an den Demeter-Zucchini, für die ich ein Vielfaches gezahlt habe oder an der Hafermilch von Oatly, die damals im Angebot war. In diesem Jahr beim Nachkauf konnte ich mich ja nicht frei für Angebote entscheiden.

Zugegeben: Ein Jahr später kann ich nicht mehr genau nachvollziehen, ob die Packungsgrößen überall gleich geblieben sind. Und klar: Für eine Einordnung ist es wichtig zu erwähnen, dass die Nahrungsmittelpreise bereits im Sommer 2021 stark angestiegen sind.

Dennoch: Dass die Lebensmittel aktuell noch immer teurer und teurer werden, fällt mir bei meinem Einkauf jedenfalls nicht auf. Und, was mich überrascht: Manches ist im Vergleich zum Vorjahr sogar günstiger geworden.