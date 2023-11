Energisch zum zweiten Saisonsieg: Das Team Ehingen Urspring (grün, hier Henning Ballhausen am Ball) erkämpfte sich am Samstagabend in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium einen 66:57-Arbeitssieg gegen den TSV Tröster Breitengüßbach (schwarz).

(Foto: Alva )