Fünf Minuten lang schnupperte das Team Ehingen Urspring am Samstagabend an einem Auswärtssieg in Frankfurt. Hohe Intensität von der ersten Sekunde an, dazu eine dominante Rebound-Stärke unterm Korb sorgten für eine schnelle 6:2 und 10:4-Führung der Gäste auf dem Court der „Basketball City Mainhattan“. Doch dann ließen die Fraport Skyliners Juniors ihre personellen Muskeln spielen, wechselten unter anderem den bundesligaerfahrenen Jugend-National-Spieler Jordan Samare ein, der - mit neun Punkten allein im ersten Viertel - maßgeblichen Anteil am folgenden 13:0-Lauf der Hausherren hatte (17:10/7.).

Der Schwung der Ehinger Anfangsoffensive ging im weitere Spielverlauf komplett verloren, während Frankfurt zusätzliche Kräfte aus dem ProA-Kader nachlegen konnte. Spieler wie etwa Justin Onyejiaka (18 Punkte/Erfahrung von sechs Bundesliga-Spielen), Nolan Adekunle (16 Punkte/Erfahrung von 15 Bundesliga-Spielen) und Alvin Onyia (6 Punkte) machten der Mannschaft von Urspring-Headcoach Johannes Hübner sichtlich das Leben schwer und bauten den Vorsprung der Hausherren bis zur Halbzeitpause kontinuierlich auf 53:35 aus.

Ohne Adam Thoseby in Frankfurt

Ohne den verletzungsbedingt fehlenden Routinier in den eigenen Reihen Adam Thoseby wehrte sich das junge „Team in green“ gegen dominante Frankfurter zwar nach Kräften, musste die an diesem Abend eine Nummer zu großen Gastgeber allerdings weiter ziehen lassen - zwischenzeitlich betrug der Rückstand über 30 Punkte (78:46/31.).

Immerhin sorgten die Youngster Jared Grey (16 Punkte/18 Jahre) und Pablo Estelle (8 Punkte/16 Jahre) mit guten Aktionen immer wieder für vereinzelte Lichtblicke. Auch Teamkapitän Vincent Neugebauer zeigte eine gewohnt gute Leistung und schrammte mit 17 Punkten und neun Rebounds nur knapp an seinem sechsten Double-Double der Saison vorbei. Seinen Scoring-Wert konnte er dabei mit 62 Prozent aus dem Feld sehr effizient gestalten. Damit kommt er trotz Niederlage auf einen guten Effektivitätswert von 21 im Statistik-Bogen.

Dass sich Frankfurt seinerseits den Luxus leisten konnte, seinen eigentlichen Go-To-Guy in der ProB Trevian Bell (im Schnitt über 16 Punkte) in der ersten Halbzeit mit einem einzigen erzielten Punkt den größten Teil der Spielzeit über auf der Bank sitzen zu lassen, steht Synonym für die Geschichte des Spiels. Am Ende des dritten Viertels stand der Sieger beim Stand von 76:46 quasi schon fest, dennoch zeigte das Team Ehingen Urspring Moral, konnte das Schlussviertel immerhin mit 20:8 für sich entscheiden und bis zum Ertönen der Schlusssirene noch auf 66:84 verkürzen.